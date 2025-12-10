AMD выпустила FSR Redstone: новая генерация кадров, регенерация лучей и масштабирование для Radeon RX 9000

Сегодня AMD официально запустила пакет FSR Redstone, предназначенный только для видеокарт RDNA4. Ранее Radeon RX 9000 уже получили первую из четырех технологий, ML Ray Regeneration, из Call of Duty: Black Ops 7.

Несмотря на ожидания, AMD не запускает все четыре основных компонента Redstone даже сейчас, поскольку по крайней мере один будет доступен только в 2026 году. А одна из функции, та самая регенерация лучей, пока будет ограничена одной COD. AMD официально меняет название стека на просто FSR, которая отныне не ограничивается только масштабированием и генерацией кадров. Компания утверждает, что Redstone обеспечит в среднем до 3,3 раза лучшую производительность по сравнению с играми в «родном» разрешении 4K.

AMD копирует подход NVIDIA к DLSS, добавляя больше технологий под аббревиатуру FSR. Фактически, масштабирование FSR не обновляется, на слайде четко указано «ранее FSR 4». Компания повторяет, что эта технология доступна только на видеокартах серии Radeon RX 9000 и только с играми, которые уже поддерживают FSR 3.1. Вот что конкретно доступно после сегодняшнего релиза:

FSR Upscaling — 200+ игр до конца этого года

FSR Frame Generation — 30+ игр до конца года

FSR Ray Regeneration — только Black Ops 7, больше когда-нибудь позже

FSR Radiance Caching — запуск в 2026 году

Генерация кадров FSR, ранее рекламировавшаяся как ML Frame Generation (некоторые пользователи ошибочно называли ее многокадровой генерацией), также является частью Redstone. AMD утверждает, что он разработан для обеспечения «плавной и высокой частоты кадров» и что он использует нейронную сеть, обученную на требовательных сценариях. Он делает акцент на ограничении артефактов и исправлении теней.

FSR Radiance Caching ускоряет трассировку лучей и снижает затраты на кэширование сияния. Это метод глобального освещения, при котором графический процессор вычисляет «тяжелое» непрямое освещение в ограниченном наборе точек сцены, сохраняет эти результаты, а затем использует в интерполяции для соседних пикселей. Это уменьшает количество лучей и отражений, которые необходимо трассировать, поэтому непрямой свет, цветовые разводы и мягкие отражения можно выводить быстрее, если освещение не меняется слишком резко между кэшированными точками.

FSR Ray Regeneration появится в играх в неопределенные сроки, поскольку внедрение технологии в значительной степени зависит от разработчиков. Регенерация лучей обеспечивает реалистичное освещение и блики, подобно работе NVIDIA DLSS Ray Reconstruction.

Также сегодня вышел FSR Redstone SDK. Он представлен в виде простой интеграции DLL, поэтому вскоре можно ожидать лучшей поддержки игр. Но даже несмотря на это, общий релиз стека не такой масштабный как ожидалось — что-то будет когда-то позже, а что-то не меняется.

Источник: VideoCardz