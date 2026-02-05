Sci-Fi с вайбами "Хищника": вышел трейлер фильма "Машина войны", где Алан Ритчсон сражается с гигантским роботом

Netflix выпустил первый трейлер фильма «Машина войны», где герой Алана Ритчсона сталкивается с врагом, к которому не готовили никакие учения.





Ролик начинается спокойно. Солдат вместе с отрядом стажеров проходит финальный этап отбора рейнджеров с марш-бросками, работой в команде и строгими инструкторами. Вдруг во время одного из таких заданий они сталкиваются с чем-то, что не имеет никакого отношения к учениям, — гигантским роботом неизвестного происхождения, который начинает уничтожать людей.

Персонаж Алана Ритчсона под кодовым именем «81» возглавляет группу стажеров в ситуации, к которой их не готовили. Теоретические знания мгновенно превращаются в практические советы для выживания. Атмосфера напоминает «Хищника» благодаря знакомой формуле «человек против охотника», где вместо пришельца атакует массивный мех с высокотехнологичным оружием.

Трейлер фильма «Машина войны»





Для Ритчсона это еще одна большая боевая роль на фоне успеха сериала «Джек Ричер» от Prime Video. Ранее он также снимался в «Форсаже X» и «Министерстве неджентльменской войны». Кроме него, к ленте присоединились Деннис Куэйд, Стефан Джеймс, Джай Кортни, Эсай Моралес, Дэниел Уэббер, Блейк Ричардсон и Кинан Лонсдейл. Режиссером, продюсером и соавтором сценария стал Патрик Хьюз (автор «Неудержимых 3» и «Телохранителя киллера»).

Постер фильма «Машина войны»

«Машина войны» выйдет на Netflix 6 марта.

Источник: The Wrap, Games Radar