tradfi
Новости Кино 05.02.2026 comment views icon

Sci-Fi с вайбами "Хищника": вышел трейлер фильма "Машина войны", где Алан Ритчсон сражается с гигантским роботом

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Sci-Fi з вайбами “Хижака”: вийшов трейлер фільму "Машина війни", де Алан Рітчсон б'ється з гігантським роботом

Netflix выпустил первый трейлер фильма «Машина войны», где герой Алана Ритчсона сталкивается с врагом, к которому не готовили никакие учения.


Ролик начинается спокойно. Солдат вместе с отрядом стажеров проходит финальный этап отбора рейнджеров с марш-бросками, работой в команде и строгими инструкторами. Вдруг во время одного из таких заданий они сталкиваются с чем-то, что не имеет никакого отношения к учениям, — гигантским роботом неизвестного происхождения, который начинает уничтожать людей.

Персонаж Алана Ритчсона под кодовым именем «81» возглавляет группу стажеров в ситуации, к которой их не готовили. Теоретические знания мгновенно превращаются в практические советы для выживания. Атмосфера напоминает «Хищника» благодаря знакомой формуле «человек против охотника», где вместо пришельца атакует массивный мех с высокотехнологичным оружием.

Трейлер фильма «Машина войны»


Для Ритчсона это еще одна большая боевая роль на фоне успеха сериала «Джек Ричер» от Prime Video. Ранее он также снимался в «Форсаже X» и «Министерстве неджентльменской войны». Кроме него, к ленте присоединились Деннис Куэйд, Стефан Джеймс, Джай Кортни, Эсай Моралес, Дэниел Уэббер, Блейк Ричардсон и Кинан Лонсдейл. Режиссером, продюсером и соавтором сценария стал Патрик Хьюз (автор «Неудержимых 3» и «Телохранителя киллера»).

Постер фильма «Машина войны»

Sci-Fi з вайбами “Хижака”: вийшов трейлер фільму "Машина війни", де Алан Рітчсон б'ється з гігантським роботом
Постер фильма «Машина войны»

«Машина войны» выйдет на Netflix 6 марта.

Источник: The Wrap, Games Radar

Популярные новости

arrow left
arrow right
Съемки фильма "Звездные войны: Звездный истребитель" официально завершены — они заняли 4 месяца
Теперь официально: Marvel показала первый тизер "Мстители: Судный день"
"Мы нужны Пандоре": суперфаны "Аватар 3" повторно покупают билеты, чтобы увеличить кассовые сборы
Крупнейшие кинопровалы 2025 года: "Белоснежка", "Арес" и компания принесли студиям убытки на $900 млн
"Аватар 3" официально стал фильмом-миллиардером — четвертым в карьере Джеймса Кэмерона
"У вас не хватит денег": Джеймс Кэмерон ответил на призыв вернуться в "Чужой" и обозвал франшизу "фанатской"
Disney идет на рекорд: "Зверополис 2" заработал $900 млн за две недели проката
"Медитация о жизни и смерти": Зак Снайдер показал первые кадры фильма, над которым работал 20 лет
Подвинул "Аватар 3": триллер "Служанка" собрал ₴60 млн в Украине за три недели
Рассел Кроу раскритиковал "Гладиатор 2": "Не хватает морального ядра оригинала"
Вышел первый трейлер фильма "Уличный боец" / Street Fighter: ностальгические 90-е и очень много боли
Netflix анонсировал фильм о потерянном пароле к криптовалютному кошельку с $35 млн на основе реальной истории
Netflix анонсировал фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" о закулисье финального сезона — смотрим трейлер
Проснись, покойник: на Netflix вышел детектив "Достать ножи 3"
На Disney+ вышел сериал "Чудо-человек": сразу 8 эпизодов и идеальные отзывы зрителей
Хи-Мэн возвращается: трейлер фэнтези-боевика "Властелины вселенной"
Передумал: Кэмерон исследует "этический" аспект ИИ, чтобы выпускать "Аватары" быстрее
"Люди в черном" возвращаются: Sony взялась за пятый фильм и пишет сценарий под Уилла Смита
Официально: Кэтлин Кеннеди уходит из Lucasfilm после 14 лет работы со "Звездными войнами"
Новую Sci-Fi комедию со звездой "Очень странных дел" оценили в 90% на Rotten Tomatoes
Леонардо Ди Каприо никогда не видел "Титаника": "Я на самом деле не смотрю свои фильмы"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить