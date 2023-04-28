Франшиза «Форсаж» завершится в 2025 году, вторая часть Fast X станет последним фильмом о «семье» – Вин Дизель

На фестивале CinemaCon Вин Дизель объявил о завершении франшизы «Форсаж». Последней станет вторая часть ленты Fast X, которая должна выйти в 2025 году. Сага стартовала еще в 2001 году, она без преувеличения сформировала поколение фанатов. Всё это время Дизель играл стритрейсера Доминика Торетто, вместе сним снимались такие актеры, как покойный Пол Уокер, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэтхэм, Мишель Родригес, Джон Сина и Сунг Канг.

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«Со всеми вашими усилиями, со всей вашей любовью и тем фактом, что вы являетесь частью нашей семьи, Fast X продолжится. После этого взрывного лета у меня будет честь приехать к вам [на CinemaCon] на вторую часть в 2025 году. Франшиза стала самой долгой в истории кино из тех, в которой одни и те же актеры играют одних и тех же персонажей. Это наша семья, зрители – это наша семья, и по мере того, как мы шли к этому достижению, мы привлекали режиссеров, которые внесли свой вклад в сагу… Я с гордостью могу сказать, что на протяжении двух десятилетий фильмы «Форсаж» были самым успешным для каждого из наших режиссеров».

Режиссер десятого «Форсажа» Луи Летеррье вернется в кресло режиссера, чтобы снять финальную часть саги. Первая часть Fast X выйдет на экраны Украины 17 мая.

Источник: GamesRadar