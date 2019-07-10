Сегодня Volkswagen официально завершил производство культовой модели Beetle (но через несколько лет он может вернуться в виде электромобиля)

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Сегодня, 10 июля 2019 года, немецкий автопроизводитель Volkswagen официально прекратил производство своей культовой модели Volkswagen Beetle спустя 81 год после выхода самой первой версии. Последние экземпляры автомобиля серии Final Edition сошли со сборочных линий в Мексике, их выставят в корпоративном музее компании.

Классический Volkswagen Beetle с небольшими изменениями выпускался с 1938 по 2003 год, новый Volkswagen New Beetle с измененной компоновкой производили с 1998 по 2010 год, а последней версией стал Volkswagen Beetle (A5), который собирали на фабрике Пуэбла-де-Сарагоса в Мексике с 2011 года по сегодняшний день.

Ранее представители Volkswagen рассказывали, что бренд рассматривает возможность еще раз перезапустить легендарную модель, только на этот раз — в виде электромобиля. Окончательное решение обещали принять в ближайшие год-два, после того, как выведут на рынок электромобили семейства ID.

Таким образом, вероятность увидеть электрический Beetle все еще остается, однако фанаты модели наверняка предпочли бы, чтобы об этом объявили одновременно с прекращением выпуска бензиновой версии — как это сделали в Jaguar с седаном XJ.

Напомним, что вчера был представлен весьма похожий по формату и историческому наследию электромобиль Mini Electric, который получил мощность 135 кВт, батарею на 32,6 кВтч и запас хода 235-270 км (WLTP) по цене от $30 тыс.

Источник: Techcrunch