Официально: Следующим электромобилем Jaguar станет флагманский седан XJ, его разработают создатели электрокроссовера Jaguar I-Pace, а сборку запустят в Великобритании





Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover официально заявил, что следующим электромобилем бренда станет флагманский седан Jaguar XJ. Новинку разработает команда дизайнеров и инженеров, создавшая электрокроссовер Jaguar I-Pace, а собирать ее будут в Великобритании. Компания также в очередной раз подтвердила, что начиная с 2020 года абсолютно все новые модели Jaguar и Land Rover будут в той или иной мере электрифицированы (как минимум — гибриды, как максимум — электромобили).

Британцы символически приурочили анонс к завершению производства текущего поколения седана Jaguar XJ на основе двигателей внутреннего сгорания. Представители компании заявили, что разместят в одном регионе в окрестностях Бирмингема сборку электромобилей, производство электродвигателей и аккумуляторных батарей для них. Таким образом, работники фабрик не останутся без работы после схода с конвейера старого Jaguar XJ, а операционные затраты будут снижены благодаря компактному размещению всей производственной цепочки.

Сборочные линии Castle Bromwich Assembly

Так, новая высокотехнологичная фабрика по производству аккумуляторных батарей в Хэмс Холл (Battery Assembly Centre at Hams Hall) заработает уже в 2020 году, она будет выпускать до 150 тыс. батарей в год. Производство электродвигаталей Electric Drive Unit (EDU) происходит в Вулверхэмптоне (Wolverhampton Engine Manufacturing Centre), а окончательную сборку будут осуществлять на фабрике Касл Бромвич (Castle Bromwich Assembly).

Модернизацию Castle Bromwich Assembly начнут уже в конце текущего месяца, на фабрике установят новое оборудование для работы с фирменной платформой Modular Longitudinal Architecture (MLA), на основе которой можно создавать как ДВС, так и электрические автомобили. Также представители компании призвали к сотрудничеству правительство и других локальных производителей (явно намекая на Dyson), чтобы создать крупный центр производства батарей на территории Великобритании, что позволит избежать потенциальных проблем с логистикой и нехваткой компонентов.

Модельный ряд Jaguar XJ (1968-2018)

Напомним, что по слухам компания Jaguar Land Rover должна была запустить в производство электрический седан Jaguar XJ и электрокроссовер Land Rover уже в текущем 2019 году.

Источник: Jaguar Land Rover