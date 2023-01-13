Сейчас в Украине работает уже около 30 тыс. терминалов Starlink, сотни из них в Пунктах несокрушимости – Михаил Федоров

Ранее уже сообщалось, что терминалы Starlink позволяют возобновить связь в регионах, освобожденных ВСУ от российских оккупантов. Также они активно используются и в Пунктах несокрушимости. Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сейчас в Украине работает уже около 30 тыс. терминалов Starlink, полученных благодаря договоренностям Минцифры с международными донорами и партнерами.

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«Последнюю партию – 8 тысяч терминалов – помогла приобрести Польша. Сотни Старлинков из этой партии уже работают в Пунктах несокрушимости по всей стране. Еще часть передали энергетикам и медикам», — отметил глава Минцифры.

Михаил Федоров также посетил один из Пунктов несокрушимости ГСЧС в Киевской области и протестовал, как работает спутниковый интернет благодаря терминалам Starlink.

Дополнительно отмечается, что команда Минцифры продолжает переговоры со SpaceX и партнёрами, чтобы Украина получила ещё больше терминалов Starlink.