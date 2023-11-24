Съемки «Дэдпул 3» возобновили после страйков, а Райан Рейнольдс прокомментировал слухи о появлении Тейлор Свифт в фильме

Если все пойдет по плану, «Дэдпул 3» выйдет в кинотеатрах уже летом 2024 года.

Исполнительный директор Marvel Studios Венди Джейкобсон опубликовала пост в Instagram, где рассказала о возобновлении работы и возвращении звезд «Дэдпула 3» в 2024 году.

«В этот День благодарения хочу поблагодарить за такие подарки как возвращение к работе и восход солнца, за которым я наблюдала сегодня. Кстати, о подарках — возвращение на большой экран, ожидайте 26 июля 2024 года».

Ранее Хью Джекман подразнил в соцсетях фото, где позирует с бородой в стиле Логана, а Райан Рейнольдс позже добавил изображение Dogpool, намекая на возобновление работы над фильмом.

“Just letting it all hang out.” — Dogpool via Instagram 📸 pic.twitter.com/I68JhOrYEH — Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) November 22, 2023

Режиссером «Дэдпула 3» стал Шон Леви, уже работавший с Рейнольдсом в лентах «Главный герой» и «Проект Адам». Сценарий Леви писал вместе Рейнольдсом, Рэттом Ризом, Полом Верником и Зебом Уэллсом.

Что известно о фильме, так это то, что он объединяет «Дэдпул» Рейнольдса с «Росомахой» Джекмана, хотя без определенного конфликта между ними не обойдется. Ожидается, что будет много больших камео, а к своим ролям вернутся Морена Баккарин и Дженнифер Гарнер.

Премьеру «Дэдпула 3» в кинотеатрах первоначально назначали на 3 мая 2024 года, однако из-за забастовки актеров перенесли на 26 июля 2024 года — это единственный фильм из киновселенной Marvel, который выйдет в следующем году.

Ранее в интервью Райан Рейнольдс также прокомментировал возможное появление Тейлор Свифт в фильме, которой еще с 2016 года приписывают роль Ослепительной. Слухи только усилились, когда певицу увидели в компании Рейнольдса и Леви на игре NFL в начале октября.

Тем более у Свифт и актрисы Блэйк Лайвли, жены Рейнольдса, давние дружеские отношения, которые могут оказать закулисное влияние на получение певицей роли в «Дэдпул 3».

В интервью Vancouver Sun Рейнольдс подразнил поклонников, заявив:

«Каждый из этих секретов и спойлеров будет раскрыт 26 июля».

В конце концов огромная популярность Свифт даже при эпизодическом появлении может привести к значительному увеличению кассовых сборов. Предпродажи билетов на ее собственный фильм-концерт демонстрировали исторические рекорды в октябре.