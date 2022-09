Хью Джекман снова сыграет Росомаху: персонаж появится в фильме «Дэдпул 3»

Актер Райан Рейнольдс сообщил, что Хью Джекман вновь сыграет роль Росомахи в грядущем фильме «Дэдпул 3», который выйдет на экраны в сентябре 2024 года.

Антигерой комиксов Marvel Дэдпул впервые появился на большом экране в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха» в 2009 году, а затем получил свой собственный спин-офф. В третьей части, после успеха оригинала 2016 года и сиквела 2018 года, главную роль снова сыграет 45-летний Райан Рейнольдс. Также актер сообщил, что к нему присоединится Хью Джекман — это значит, что Росомаха также появится в новом фильме.

Актер поделился видео в Твиттере, в котором в шуточной форме объявил важные новости.

Рэйнольдс также добавил, что «каждый Дэдпул должен выделяться», новый фильм – невероятный вызов, который заставляет актера «глубоко заглянуть в свою душу».

53-летний Хью Джекман, который в это время показался за спиной Рэйнольдса, как ни в чем не бывало, ответил:

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Режиссер фильма Шон Леви также написал пост об объединении этого динамичного дуэта, пошутив, что новость уже несколько недель «прожигает дыру» в его устах.

I want to take minute to thank #StrangerThings for training me to keep my big mouth shut. This news has been burning a hole in my lips for weeks now🙃⚔️

— Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) September 27, 2022