Хью Джекман снова сыграет Росомаху: персонаж появится в фильме «Дэдпул 3»

Актер Райан Рейнольдс сообщил, что Хью Джекман вновь сыграет роль Росомахи в грядущем фильме «Дэдпул 3», который выйдет на экраны в сентябре 2024 года.

Антигерой комиксов Marvel Дэдпул впервые появился на большом экране в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха» в 2009 году, а затем получил свой собственный спин-офф. В третьей части, после успеха оригинала 2016 года и сиквела 2018 года, главную роль снова сыграет 45-летний Райан Рейнольдс. Также актер сообщил, что к нему присоединится Хью Джекман — это значит, что Росомаха также появится в новом фильме.

Актер поделился видео в Твиттере, в котором в шуточной форме объявил важные новости.

«Нам очень грустно, что мы пропустили D23, но мы очень долго работали над следующим фильмом о Дэдпуле. Мне пришлось по-настоящему покопаться в этом образе, ведь это его первое появление в MCU, очевидно, оно должно быть особенным. Нужно оставаться верным персонажу, но найти новые мотивацию и смысл».

Рэйнольдс также добавил, что «каждый Дэдпул должен выделяться», новый фильм – невероятный вызов, который заставляет актера «глубоко заглянуть в свою душу».

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«Однако здесь совершенно пусто и страшно. Хотя есть одна идея. Эй, Хью, не хочешь еще раз сыграть Росомаху?», — шутил Райан.

53-летний Хью Джекман, который в это время показался за спиной Рэйнольдса, как ни в чем не бывало, ответил:

«Да, конечно, Райан».

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Режиссер фильма Шон Леви также написал пост об объединении этого динамичного дуэта, пошутив, что новость уже несколько недель «прожигает дыру» в его устах.

I want to take minute to thank #StrangerThings for training me to keep my big mouth shut. This news has been burning a hole in my lips for weeks now🙃⚔️ — Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) September 27, 2022

В последний раз поклонники «Людей Икс» видели Джекмана в роли Росомахи в 2016 году в фильме «Логан», снятом Джеймсом Мэнголдом. Персонаж умер в конце фильма, и Джекман неоднократно заявлял, что эта роль закончена. Поэтому неясно, каким образом Россомаха появится в «Дэдпуле 3», но, как недавно сказал президент Marvel Studios Кевин Файги, «в мультивселенной возможно все».

Тем временем режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд, который лихо закончил историю Росомахи раз и навсегда (по крайней мере, мы так думали), отвечает на новости о «Дэдпуле 3» простой гифкой…

Фильмы о Дэдпуле 2016 и 2018 годов вместе взятые имели огромный кассовый успех для Marvel, собрав вместе 1,56 миллиарда долларов. Третий фильм выйдет в прокат 6 сентября 2024 года.

Источник: Bloomberg, Variety