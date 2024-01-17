Сергей Галенкин теперь работает в студии бывшего руководителя GTA и Rockstar в качестве старшего вице-президента

Сергей Галенкин, ушедший в конце 2023-го из Epic Games после 8 лет работы, нашел себе новую работу — ветеран игровой индустрии и одна из самых заметных фигур именно украинского геймдева присоединился к студии Build A Rocket Boy как вице-президент по издательству.

В коротком сообщении в X/Twitter Галенкин лишь упомянул о «несколько очень амбициозных проектах», над которыми ему не терпится поработать вместе с командой Build A Rocket Boy.

I joined Build A Rocket Boy as Senior Vice President of Publishing. We have a great team and several very ambitious projects. This is going to be exciting! — Sergiy Galyonkin (@galyonkin) January 16, 2024

Больше никаких деталей нет, но очень надеемся на интересные новости и новости в ближайшем будущем, а Сергею искренне желаем вдохновения и творческих успехов.

Build A Rocket Boy

Остается вспомнить, что Build A Rocket Boy – студия шотландского продюсера видеоигр и бывшего президента Rockstar North Лесли Бензиса (основана в 2016 году). Бензис ушел из Rockstar в январе 2016 года, а вскоре после увольнения подал в суд на издательство Take-Two Interactive с требованием выплатить ему $150 млн роялти из продаж Grand Theft Auto V и разрабатывавшихся с его участием Red Dead Redemption. В конце концов, судебное разбирательство завершилось в феврале 2019 года урегулированием конфликта по взаимному согласию сторон и разделением расходов на суды и адвокатов.

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В 2022 году к студии Build A Rocket Boy присоединилось несколько заметных топ-менеджеров — Мик Гокинг как директор по развитию (эксвицепрезидент Sony Computer Entertainment Europe, руководивший студиями SCE Liverpool, PlayStation London и Evolution), Мюррей Паннелл как старший вице-президент имел похожую роль в 2K) и Рэндалл Прайс как директор по вопросам издательства (бывший вице-президент ArenaNet, известная по серии Guild Wars).

С момента основания Build A Rocket Boy уже привлекла около $160 млн инвестиций ($40,8 млн в двух начальных раундах и еще $120 млн в третьем, состоявшемся в 2022 году). Среди ключевых инвесторов – китайский гигант NetEase. С 2017 года Build A Rocket Boy работает над амбициозной игрой в открытом мире Everywhere, в которой игроки смогут делать все что угодно. Сначала команда использовала двигатель Lumberyard, а в 2020-м сменила решение Amazon на Unreal Engine. Также известно еще один проект под названием MindsEye — отдельный научно-фантастический проект на базе Everywhere. В августе разработчики Everywhere показали тизер-трейлер на Gamescom 2022 и изначально планировалось, что игра выйдет в 2023, но после закрытого альфа-теста на ПК с 5 по 18 декабря 2023 года, новостей о статусе игры не было. Сначала игра выйдет на ПК, а затем, возможно, и на других платформах.