Сергей Галенкин теперь работает в студии бывшего руководителя GTA и Rockstar в качестве старшего вице-президента

Сергей Галенкин, ушедший в конце 2023-го из Epic Games после 8 лет работы, нашел себе новую работу — ветеран игровой индустрии и одна из самых заметных фигур именно украинского геймдева присоединился к студии Build A Rocket Boy как вице-президент по издательству.

В коротком сообщении в X/Twitter Галенкин лишь упомянул о «несколько очень амбициозных проектах», над которыми ему не терпится поработать вместе с командой Build A Rocket Boy.

I joined Build A Rocket Boy as Senior Vice President of Publishing. We have a great team and several very ambitious projects. This is going to be exciting!

— Sergiy Galyonkin (@galyonkin) January 16, 2024