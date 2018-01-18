Пилотируемые полеты кораблей SpaceX и Boeing по программе NASA опять откладываются, минимум на год

Ни для кого не секрет, что NASA существенно отстает от графика по возвращению к пилотируемым космическим запускам. В настоящее время агентство работает с двумя подрядчиками – Boeing и SpaceX – для возможных полётов в космос с людьми на борту. Сегодня Комитет палаты представителей по науке, космосу и технологиям задал NASA несколько трудных вопросов причинах задержек. В результате оказалось, что неудачи ведомства ещё не закончены.

Представитель Счётной палаты США Кристина Чаплин, которая свидетельствовала на слушаниях, заявила, что сертификация обеих компаний для осуществления пилотируемых полётов, скорее всего, будет перенесена на более поздние сроки. По её словам, исходя из собственных данных программы, сертификация SpaceX будет перенесена на декабрь 2019 года, а сертификация Boeing – на февраль 2020 года. В настоящее время обе компании планируют приступить к сертификации на протяжении первого квартала 2019 года. Причём, во время слушаний представители обеих компаний заявили, что уверенны в своих графиках.

На слушаниях также выступил и представитель подразделения NASA Human Exploration and Operations Directorate Уильям Герстенмайер. Он заявил, что нынешние потребности в доставке астронавтов в космос покрываются за счёт российских ракет «Союз», и действующее соглашение продлится до осени 2019 года. После этого срока возможны проблемы с отправкой американских астронавтов в космос, если задержки с сертификацией Boeing и SpaceX действительно будут иметь место, так как Россия не успеет создать большее количество «Союзов» к нужному времени. Вместе с тем, Герстенмайер отметил, что в NASA проводится мозговой штурм с целью поиска дополнительных возможностей по осуществлению пилотируемых запусков, если это станет необходимым.

Важно отметить, что сертификация отличается от первого полёта. Boeing и SpaceX намерены осуществить свои первые пилотируемые запуски в космос в конце 2018 года. Хотя нельзя исключать, что фактические первые пуски ракет с людьми на борту произойдут уже в начале следующего года. В то же время сертификация представляет собой строгий процесс проверок, призванный убедиться в безопасности всех систем (ракеты и капсулы экипажа) для регулярной отправки астронавтов в космос. В частности, программа сертификации требует не менее 7 успешных полётом версии ракеты Falcon 9 Block 5, прежде чем она будет допущена к перевозке людей.

Герстенмайер добавил, что NASA знает о графике, но не руководствуется им. Запуск человека в космос – это невероятно сложный процесс, и необходимо сделать всё правильно, чтобы минимизировать риски для астронавтов.

Источник: Engadget