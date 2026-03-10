У астронавтов МКС сместился мозг после долгой "жизни" в космосе

Длительное пребывание в космосе может изменить расположение мозга в черепе: возможно, звучит странно, но такие результаты показывают последние исследования.





Согласно недавнему анализу, после космических миссий мозг астронавтов смещается вверх и назад и частично деформируется внутри черепа. Степень этих изменений оказалась наибольшей у тех людей, которые провели на орбите больше времени. Результаты актуальны, учитывая планы NASA по более длительным миссиям и постепенное расширение космических полетов за пределы профессиональных астронавтов.

Почему это происходит?

Когда мы находимся на Земле гравитация притягивает жидкости в нашем теле и мозге вниз, тогда как в космосе эта сила исчезает. Жидкости перемещаются к голове, из-за чего лица астронавтов могут казаться отечными.

При нормальной гравитации мозг, спинномозговая жидкость и окружающие ткани находятся в стабильном балансе, тогда как в условиях микрогравитации он нарушается. Без силы тяжести мозг как бы «плавает» внутри черепа и подвергается воздействию окружающих мягких тканей и костных структур.





Предыдущие исследования уже показали, что после космических полетов мозг смещается выше в черепе. Однако большинство таких работ анализировали усредненные показатели или мозг как единое целое, что могло скрывать локальные изменения в отдельных его участках. В новом анализе исследователи взялись рассмотреть это подробнее.

Методика нового исследования и результаты

Ученые проанализировали МРТ-снимки мозга 26 астронавтов из тех, которые находились в космосе разное время — от нескольких недель до более года. И, собственно, просто сравнили изображения черепа каждого до полета и после возвращения. Впрочем, вместо анализа мозга как единого объекта, его разделили на более 100 отдельных участков и отслеживали изменения в каждом из них. Такой подход позволил выявить закономерности, которые оставались незаметными при анализе усредненных показателей.

Исследование показало, что после полетов мозг стабильно смещается вверх и назад. Чем дольше человек находится в космосе, тем сильнее это смещение. Особенно показательные результаты были у астронавтов с МКС, которые провели на борту около года. В некоторых участках в верхней части мозга смещение достигало более 2 мм, тогда как другие зоны почти не претерпевали изменений. Конечно, эти цифры, на первый взгляд, могут показаться незначительными, но в плотном пространстве черепа они имеют существенное значение.

Наибольшие изменения зафиксировали в участках, отвечающих за движение и сенсорное восприятие. Структуры с обеих сторон мозга сместились к центральной линии, то есть двигались в противоположном направлении для каждого из полушарий.

Вернулось ли все к норме? Да, изменения «откатывались» в течение шести месяцев с момента возвращения на Землю. Но, следует отметить, что смещение назад происходило медленнее. Это, вероятно, связано с условиями гравитации.

Что дальше?

Результаты исследования становятся особенно важными, учитывая планы NASA по возвращению людей на Луну в рамках программы Artemis. Понимание того, как мозг реагирует на микрогравитацию, поможет командам оценить долгосрочные риски и разработать защитные меры.

Однако исследователи подчеркивают: это не значит, что людям не стоит летать в космос. Несмотря на то, что смещение участков мозга, связанных с сенсорным восприятием, коррелировали с нарушением равновесия после возвращения, астронавты не имели выраженных симптомов, вроде головной боли или «тумана» в голове.

Напомним, что в конце февраля администратор NASA Джаред Айзекман представил обновленный план программы Artemis после того, как тесты Space Launch System (SLS) пережили ряд неудач. Ожидалось, что ракету запустят уже в марте, однако ее вернули на доработку в Космический центр им. Кеннеди.





Источник: The Conversation, Space.com