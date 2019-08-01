Сервис Google Play Pass обеспечит доступ к премиальным играм и приложениям на условиях подписки за $5 в месяц
Как сообщают осведомлённые источники, компания Google тестирует новый сервис Play Pass. Он будет предлагать пользователям «сотни приложений и игр премиум-класса» за ежемесячную плату.
Таким образом, этот сервис будет похож на Apple Arcade, но в данном случае помимо игр также будут предлагаться и приложения. При этом предлагаемые проекты не будут содержать рекламы или встроенных покупок. Ежемесячная стоимость подписки на сервис Google Play Pass составит $4,99.
Отмечается, что сервис уже полностью реализован и, похоже, находится на завершающей стадии тестирования. Google обещает широкий спектр программных продуктов – от «игр-головоломок до музыкальных приложений премиум-класса … с доступом к сотням премиальных приложений и игр». Вместе с тем, основной упор всё же делается именно на игры. Среди упоминаемых продуктов значатся Stardew Valley стоимостью $7,99, Marvel Pinball, Risk и др.
Пока не сообщается, когда именно состоится официальный запуск сервиса Google Play Pass.
Источник: Engadget