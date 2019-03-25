Сервис Apple Arcade обеспечит доступ ко множеству игр на iOS, Mac и Apple TV на условиях подписки

Помимо сервиса подписки на журналы и газеты Apple News Plus компания Apple также анонсировала игровой сервис Apple Arcade. В отличие от ряда других игровых сервисов по подписке, которые осуществляют стриминг игрового процесса с удалённого сервера на устройство пользователя, Apple Arcade позволяет устанавливать игры из App Store. Но вместо покупки каждой отдельной игры сервис позволяет получать доступ ко многим играм на условиях подписки.

В App Store доступно более 300 тыс. игр, и более 1 млрд пользователей загружали игры из магазина приложений. Apple планирует выбирать лучшие проекты в сервис Apple Arcade. Сообщается, что в сервисе будет 100 новых эксклюзивных игр, которые пользователи смогут запускать на устройствах iOS, Mac и Apple TV. Эти игры больше не будут доступны ни на одной другой платформе или в других сервисах. Пользователи смогут загрузить игры из App Store и опробовать их где угодно. Все игровые функции, контент и последующие обновления уже включены в стоимость подписки. При этом в играх не будет показываться реклама.

Apple показала различные игры, включая платформеры и такие проекты как Sonic the Hedgehog. Полный перечень игр пока не сообщается. Однако Apple обещала игры от Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, LEGO, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman, Ustwo Games и др.

Apple будет заниматься не только курированием игр для Apple Arcade, но также намерена и участвовать в финансировании их разработки. И хотя компания не анонсировала запуск собственной игровой студии, это определённо большой шаг в этом направлении.

Сервис Apple Arcade будет запущен осенью этого года. Он будет доступен в 150 странах. Однако Apple пока не уточнила, какова будет его стоимость.

Источник: The Verge