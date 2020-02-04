Сервис Microsoft Teams перестал работать, так как компания «забыла» обновить сертификат

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Платформа совместной работы Microsoft Teams внезапно перестала работать 3 февраля. Причиной сбоя стала «забывчивость» корпорации Microsoft. Фактически, компания не обновила критический сертификат безопасности, и через 3 часа после истечения срока действия сертификата у пользователей начали фиксироваться проблемы с доступом.

Microsoft подтвердила, что сервис Teams перестал работать сразу после 9 утра по восточному времени (16 часов по Киевскому времени). Позже компания поделилась информацией об источнике проблемы.

«Мы определили, что срок действия сертификата аутентификации истёк, из-за чего у пользователей возникают проблемы с использованием сервиса», — пояснила Microsoft причину сбоя.

Затем Microsoft начала развертывание исправления в 11:20 по восточному времени, и к 12:00 по восточному времени работоспособность сервиса была восстановлена ​​для большинства затронутых пользователей. Microsoft подтвердила, что исправление было успешно развернуто в 16:27 по восточному времени.

Такой сбой в исполнении Microsoft выглядит странно и удивительно, так как компания разрабатывает программное решение System Center Operations Manager, которое призвано отслеживать такие вещи, как истечение срока действия сертификата. Тем не менее, собственный сервис Microsoft Teams пострадал именно от такой проблемы.

Источник: The Verge