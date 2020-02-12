Сервис Uklon начал работать в Херсоне и Чернигове

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Сервис вызова такси Uklon начал работать ещё в двух областных центрах Украины: Херсоне и Чернигове. Жители этих городов могут воспользоваться сервисом с начала февраля.

Пользователи могут заказать такси либо на сайте сервиса, либо через мобильное приложение. Стоимость поездки стартует с 25 грн.

«Uklon имеет определенные принципы отбора автомобилей. Это должна быть иномарка не позднее 2000 года выпуска, исправная и чистая. За несоблюдение чистоты в салоне авто водителю могут понизить класс и стоимость поездки, сам водитель должен иметь не менее 2 лет стажа вождения», — заявил руководитель направления регионального развития Uklon Евгений Борисенко.

Пользователей призывают оставлять отзывы и ставить оценки для водителей.

«Сотрудничество с пассажирами помогает нам оценить водителей и отслеживать нарушителей. Через мобильное приложение сразу видно, как снижается рейтинг водителя. Когда он опускается ниже 4, мы прекращаем сотрудничество», — подчеркнул Евгений.

Отметим, на данный момент сервисом Uklon можно воспользоваться уже в 16 городах Украины.

Источник: AIN