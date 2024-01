Сериал «‎Одни из нас» получил новую команду режиссеров — во главе с Марком Майлодом, который работал над «Наследниками» и «Игрой престолов»

Майлод получил премию «Эмми» за режиссуру «Наследников» и вскоре будет работать над вторым сезоном «‎Одних из нас» — в компании с тремя другими новыми режиссерами Ниной Лопес-Коррадо («Перри Мейсон»), Стивеном Уильямсом («Хранители») и Кейт Херрон («Локи»), согласно информации сайта Deadline.

К работе вернется и Питер Хоар, режиссер противоречивого третьего эпизода сериала «Одни из нас», посвященного отношениям выживальщика Билла с его партнером Фредом.

Крэйг Мэзин и Нил Дракман по-прежнему шоураннеры и исполнительные продюсеры шоу, которые возьмут на себя и режиссерские обязанности. Неизвестно кто из семи режиссеров будет снимать несколько эпизодов — предыдущий сезон состоял из девяти выпусков.

Марк Майлод получил премию «Эмми» за режиссуру третьего эпизода четвертого сезона «Наследников» под названием «Свадьба Коннора», и всего в сезоне снял четыре эпизода, включая дебютный и финальный. Его режиссерские работы также включают «Игру престолов» и «Антураж» от HBO и «Бесстыдников» от Showtime.

Стивен Уильямс был номинирован на режиссерскую премию «Эмми» за «Хранителей» HBO, а его режиссерское резюме также включает «Мир Дикого Запад» HBO, «Рэй Донован» Showtime и «Остаться в живых» ABC.

Нина Лопес-Коррадо сняла несколько эпизодов «Перри Мейсона» и «Невероятных» на HBO. В ее списке также есть сериал ABC «Миллион мелочей», в котором она работала режиссером-продюсером.

Кейт Херрон тем временем была исполнительным продюсером и режиссером фильма «Локи» Disney+, а также режиссировала «Сексуальное просвещение» на Netflix.

Первый сезон «Одних из нас» получил 24 номинации на премию «Эмми», выиграв 8 трофеев.

Производство второго сезона планируют начать в следующем месяце в Ванкувере. Продолжение будет адаптировать вторую игру серии The Last of Us Part 2, а действие будет разворачиваться после травматических событий в больнице Санта-Барбары. Здесь также появится персонаж Эбби, которую сыграет Кейтлин Дивер («Образование‎», «Никто тебя не спасет»).