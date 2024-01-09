Авторы адаптации The Last of Us предлагали HBO снять спин-офф о Билле и Фрэнке

В субботу актер Ник Офферман получил свою первую премию «Эмми» как «Лучший приглашенный актер в драматическом сериале» за роль Билла в «Одних из нас» (из в целом 8 наград для сериала).

Офферман был немногословен во время речи, в частности в том, что касалось возвращения дуэта Билла и Фрэнка в следующих сезонах, хотя бы в форме воспоминаний:

«Хороший вопрос, но его, пожалуй, нужно задать кому-то с более высокой зарплатой. Похоже, мы подготовили целый мини-сериал из жизни героев до их встречи. Это может быть мюзикл. Нам хватает идей. Мы просто посмотрим, что придумают Крэйг и Нил», — пошутил актер.

Ник также добавил, что не прочь повторить свою роль:

«Конечно», — сказал он в ответ на вопрос о возвращении. «Тогда мне повезло. Им нужен был парень, умеющий пользоваться лопатой. Нас трое в Голливуде: Харрисон Форд отказался, а у Джейн Линч не было времени».

Третий эпизод «Одних из нас», который сосредоточился на истории любви «выживальщика» Билла и его партнера Фрэнка (Мюррей Бартлетт) вышел под названием «Long Long Time» (согласно названию песни Линды Ронстадт 1970-х годов, звучащей в самых чувствительных моментах серии, благодаря чему трек зафиксировал собственный рекорд), и несмотря на высокие просмотры получил довольно противоречивые отзывы. Например, на Metacritic пользователи поставили эпизоду 4,2 балла из 10 возможных, тогда как оценка зарубежных профильных изданий составила 84 из 100.

Между тем, Sony продолжает работать над другими экранизациями — в частности для God of War и Horizon для Prime Video и Netflix сейчас пишутся сценарии.