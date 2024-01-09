Авторы адаптации The Last of Us предлагали HBO снять спин-офф о Билле и Фрэнке

В субботу актер Ник Офферман получил свою первую премию «Эмми» как «Лучший приглашенный актер в драматическом сериале» за роль Билла в «Одних из нас» (из в целом 8 наград для сериала).
Офферман был немногословен во время речи, в частности в том, что касалось возвращения дуэта Билла и Фрэнка в следующих сезонах, хотя бы в форме воспоминаний:
«Хороший вопрос, но его, пожалуй, нужно задать кому-то с более высокой зарплатой. Похоже, мы подготовили целый мини-сериал из жизни героев до их встречи. Это может быть мюзикл. Нам хватает идей. Мы просто посмотрим, что придумают Крэйг и Нил», — пошутил актер.
Ник также добавил, что не прочь повторить свою роль:
«Конечно», — сказал он в ответ на вопрос о возвращении. «Тогда мне повезло. Им нужен был парень, умеющий пользоваться лопатой. Нас трое в Голливуде: Харрисон Форд отказался, а у Джейн Линч не было времени».
Третий эпизод «Одних из нас», который сосредоточился на истории любви «выживальщика» Билла и его партнера Фрэнка (Мюррей Бартлетт) вышел под названием «Long Long Time» (согласно названию песни Линды Ронстадт 1970-х годов, звучащей в самых чувствительных моментах серии, благодаря чему трек зафиксировал собственный рекорд), и несмотря на высокие просмотры получил довольно противоречивые отзывы. Например, на Metacritic пользователи поставили эпизоду 4,2 балла из 10 возможных, тогда как оценка зарубежных профильных изданий составила 84 из 100.
- Дебютный сезон The Last of Us вышел в прошлом году и состоял из 9 эпизодов, которые во время трансляций постоянно били рекорды по просмотрам. Впоследствии «Одни из нас» достиг звания сериала, который просматривали больше всего на HBO за все время. В начале декабря сайт IMDb отметил сериал как лучшее шоу 2023 года, а исполнителя главной роли Педро Паскаля назвал «звездой года».
- О том, что сериал продлен, объявили через две недели после выхода последней серии первого в марте. А уже в августе соавторы анонсировали целых 4 сезона для постапокалиптического шоу. В HBO также сообщили, что второй сезон The Last of Us выйдет не ранее 2025 года.
- Продолжение будет адаптировать вторую игру серии The Last of Us Part 2, а действие будет разворачиваться после травматических событий в больнице Санта-Барбары. Здесь также появится персонаж Эбби, которую потенциально может сыграть Кейтлин Дивер («Образование», «Никто тебя не спасет»). Самое интересное в этой новости то, что актриса очень похожа на Элли в играх The Last of Us, и именно ее фанаты продвигали на роль, когда появилась идея экранизации в 2010-х годах. Дивер также исполнила роль дочери Натана Дрейка в эпилоге игры Naughty Dog Uncharted 4: A Thief’s End.
Между тем, Sony продолжает работать над другими экранизациями — в частности для God of War и Horizon для Prime Video и Netflix сейчас пишутся сценарии.