Новости Кино 16.01.2024 в 11:40 comment views icon

«Эмми-2023»: триумф «Грызни», «Наследников» и «Медведя» — и ни одной победы в основных категориях для «Одних из нас» и «Теда Лассо»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Партнер раздела Кино?

15 января стартовала 75-я церемония вручения «Эмми‎» (ранее перенесенная из-за страйков) — премии, отмечающей главные телевизионные достижения года. Сразу три шоу доминировали во время награждения: у «Наследников» и «Медведя», с победами в главных категориях, по 6 наград, тогда как у «Грызни» — 5 трофеев, включая звание лучшего мини-сериала.

«Наследники» получил звание лучшего драматического сериала, тогда как исполнителей главных ролей Кирана Калкина и Сару Снук отметили как лучших актеров (у Мэттью Макфадьена тоже награда — за лучшую роль второго плана). Джесси Армстронга и Марка Майлода приветствовали как лучшего сценариста и режиссера соответственно.

«Медведь» в свою очередь стал лучшим комедийным сериалом — с актерскими наградами для Джереми Алена Уайта, Айо Эдебири и Эбона Мосс-Бакрака, а также трофеями за сценарий и режиссуру для Кристофера Сторера. Лучшим мини-сериалом признали «Грызню» — главные звезды Стивен Юн и Али Вонг получили актерские награды, а Ли Сон Джина отметили за сценарий и режиссуру.

Тем временем Элтон Джон наконец-то оформил свой ЭГОТ«Эмми-2023»: триумф «Грызни», «Наследников» и «Медведя» — и ни одной победы в основных категориях для «Одних из нас» и «Теда Лассо»«Эмми-2023»: триумф «Грызни», «Наследников» и «Медведя» — и ни одной победы в основных категориях для «Одних из нас» и «Теда Лассо»ЭГОТ — звание, которое присуждается людям, получившим «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони» (такими отличиями могут похвастаться всего 18 человек в истории)., пополнив коллекцию премией «Эмми» за прямую трансляцию своего последнего концерта «Elton Live: Farewell From Dodger Stadium».

«Одни из нас» и «Тед Лассо» (24 и 21 номинация соответственно) не получили ни одной награды в основных категориях, хотя драма HBO ранее была отмечена несколькими «техническими» и актерскими наградами.

Победители телевизионной премии «Эмми-2023‎»

Лучший драматический сериал

  • «Андор» (Disney+)
  • «Лучше звоните Солу» (AMC)
  • «Дом Дракона» (HBO)
  • «Корона» (Netflix)
  • «Одни из нас» (HBO)
  • «Белый лотос» (HBO)
  • «Наследники» (HBO)
  • «Шершни» (Showtime)

Лучший комедийный сериал

  • «Начальная школа Эбботт» (ABC)
  • «Барри» (HBO)
  • «Убийства в одном здании» (Hulu)
  • «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • «Медведь» (FX)
  • «Суд присяжных» (Freevee)
  • «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon)
  • «Уэнздей» (Netflix)

Лучший мини-сериал или сериал-антология

  • «Грызня» (Netflix)
  • «Дейзи Джонс и The Six» (Amazon Prime)
  • «Флейшман в беде» (Hulu)
  • «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)
  • «Оби-Ван Кеноби» (Disney+)

Лучшая актриса (главная роль в драматическом сериале)

  • Белла Рамзи, «Одни из нас» (HBO)
  • Элизабет Мосс, «Рассказ служанки» (Hulu)
  • Шэрон Горган, «Плохие сестры» (Apple TV+)
  • Мелани Лински, «Шершни» (Showtime)
  • Кэри Рассел, «Дипломат» (Netflix)
  • Сара Снук, «Наследники» (HBO)

Лучший актер (главная роль в драматическом сериале)

  • Джефф Бриджес, «Старик» (FX)
  • Боб Оденкирк, «Лучше звоните Солу» (AMC)
  • Брайан Кокс, «Наследники» (HBO)
  • Джереми Стронг, «Наследники» (HBO)
  • Киран Калкин, «Наследники» (HBO)
  • Педро Паскаль, «Одни из нас» (HBO)

Лучшая актриса (главная роль в комедийном сериале)

  • Кристина Эпплгейт, «Мертвый для меня» (Netflix)
  • Дженна Ортега, «Уэнздей» (Netflix)
  • Наташа Лионн, «Покерфейс» (Peacock)
  • Квинта Брансон, «Начальная школа Эббот» (ABC)
  • Рейчел Броснахен, «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon)

Лучший актер (главная роль в комедийном сериале)

  • Билл Хейдер, «Барри» (HBO)
  • Джейсон Судейкис, «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • Джереми Аллен Уайт, «Медведь» (FX)
  • Мартин Шорт, «Убийства в одном здании» (Hulu)
  • Джейсон Сигел, «Терапия» (Apple TV+)

Лучшая актриса (главная роль в мини-сериале или сериале-антологии)

  • Али Вонг, «Грызня» (Netflix)
  • Доминик Фишбек, «Рой» (Amazon Prime)
  • Джессика Честейн «Джордж и Темми» (Showtime)
  • Кетрин Хан, «Хрупкие создания» (Hulu)
  • Лиззи Каплан, «Флейшман в беде» (FX)
  • Райли Кео, «Дейзи Джонс и The Six» (Amazon Prime)

Лучший актер (главная роль в мини-сериале или сериале-антологии)

  • Майкл Шеннон, «Джордж и Темми» (Showtime)
  • Дэниел Рэдклифф, «Странный: История Эла Янковича» (Roku Channel)
  • Эван Питерс, «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)
  • Кумайл Нанджиани, «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
  • Стивен Юн, «Грызня» (Netflix)
  • Терон Эджертон, «Черная птица» (Apple TV+)

Лучший актер второго плана (минисериал, сериал-антология или телефильм)

  • Джесси Племонс, «Любовь и смерть» (HBO)
  • Джозеф Ли, «Грызня» (Netflix)
  • Мюррей Бартлетт, «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
  • Пол Уолтер Хаузер, «Черная птица» (Apple TV+)
  • Рэй Лиотта, «Черная птица» (Apple TV+)
  • Ричард Дженкинс, «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)
  • Янг Мазино, «Грызня» (Netflix)

Лучшая актриса второго плана (минисериал, сериал-антология или телефильм)

  • Аннали Эшфорд, «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
  • Камила Морроне, «Дейзи Джонс и The Six» (Amazon Prime)
  • Клэр Дейнс, «Флейшман в беде» (FX)
  • Джульетт Льюис, «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
  • Мария Белло, «Грызня» (Netflix)
  • Меррит Вевер, «Хрупкие создания» (Hulu)
  • Ниси Неш-Беттс, «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)

Лучшая актриса второго плана (комедийный сериал)

  • Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мэйзел» (Amazon)
  • Айо Эдебири, «Медведь» (FX)
  • Ханна Веддингем, «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • Джанель Джеймс, «Начальная школа Эббот» (ABC)
  • Джессика Уильямс, «Терапия» (Apple TV+)
  • Джуно Темпл, «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • Шерил Ли Ральф, «Начальная школа Эббот» (ABC)

Лучший актер второго плана (комедийный сериал)

  • Энтони Керриган, «Барри» (HBO)
  • Бретт Голдштейн, «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • Эбон Мосс-Бакрак, «Медведь» (FX)
  • Генри Винклер, «Барри» (HBO)
  • Джеймс Марсден, «Суд присяжных» (Freevee)
  • Фил Данстер, «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • Тайлер Джеймс Уильямс, «Начальная школа Эббот» (ABC)

Лучшая актриса второго плана (драматический сериал)

  • Обри Плаза, «Белый лотос» (HBO)
  • Елизабет Дебики, «Корона» (Netflix)
  • Дж. Смит-Кэмерон, «Наследники» (HBO)
  • Дженнифер Кулидж, «Белый лотос» (HBO)
  • Мэган Фэйхи, «Белый лотос» (HBO)
  • Сабрина Імпаччиаторе, «Белый лотос» (HBO)
  • Симона Табаско, «Белый лотос» (HBO)
  • Рэй Сигорн, «Лучше звоните Солу» (AMC)

Лучший актер второго плана (драматический сериал)

  • Алан Рак, «Наследники» (HBO)
  • Александр Скашгорд, «Наследники» (HBO)
  • Ф. Мюррей Абрахам, «Белый лотос» (HBO)
  • Мэттью Макфадьен, «Наследники» (HBO)
  • Майкл Империоли, «Белый лотос» (HBO)
  • Николас Браун, «Наследники» (HBO)
  • Тео Джеймс, «Белый лотос» (HBO)
  • Уилл Шарп, «Белый лотос» (HBO)

Лучшее ток-шоу

  • «Jimmy Kimmel Live!» (ABC)
  • «Late Night With Seth Meyers» (NBC)
  • «The Daily Show With Trevor Noah» (Comedy Central)
  • «The Late Show With Stephen Colbert» (CBS)
  • «The Problem With Jon Stewart» (Apple TV+)
Партнер раздела Кино?
Завантаження коментарів...

Новости партнеров

На вас чекає співбесіда англійською? Ось 6 порад, які допоможуть підготуватися та отримати роботу
Одеський провайдер Westelecom про Інтернет XG PON, який перевершує очікування
БпЛА Punisher, робот Sirko і ще 150 розробок. Як на Brave Inventors підтримують винаходи воєнного часу

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить