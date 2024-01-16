«Эмми-2023»: триумф «Грызни», «Наследников» и «Медведя» — и ни одной победы в основных категориях для «Одних из нас» и «Теда Лассо»

15 января стартовала 75-я церемония вручения «Эмми‎» (ранее перенесенная из-за страйков) — премии, отмечающей главные телевизионные достижения года. Сразу три шоу доминировали во время награждения: у «Наследников» и «Медведя», с победами в главных категориях, по 6 наград, тогда как у «Грызни» — 5 трофеев, включая звание лучшего мини-сериала.

«Наследники» получил звание лучшего драматического сериала, тогда как исполнителей главных ролей Кирана Калкина и Сару Снук отметили как лучших актеров (у Мэттью Макфадьена тоже награда — за лучшую роль второго плана). Джесси Армстронга и Марка Майлода приветствовали как лучшего сценариста и режиссера соответственно.

«Медведь» в свою очередь стал лучшим комедийным сериалом — с актерскими наградами для Джереми Алена Уайта, Айо Эдебири и Эбона Мосс-Бакрака, а также трофеями за сценарий и режиссуру для Кристофера Сторера. Лучшим мини-сериалом признали «Грызню» — главные звезды Стивен Юн и Али Вонг получили актерские награды, а Ли Сон Джина отметили за сценарий и режиссуру.

Тем временем Элтон Джон наконец-то оформил свой ЭГОТ ЭГОТ — звание, которое присуждается людям, получившим «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони» (такими отличиями могут похвастаться всего 18 человек в истории)., пополнив коллекцию премией «Эмми» за прямую трансляцию своего последнего концерта «Elton Live: Farewell From Dodger Stadium».

«Одни из нас» и «Тед Лассо» (24 и 21 номинация соответственно) не получили ни одной награды в основных категориях, хотя драма HBO ранее была отмечена несколькими «техническими» и актерскими наградами.

Победители телевизионной премии «Эмми-2023‎»

Лучший драматический сериал

«Андор» (Disney+)

«Лучше звоните Солу» (AMC)

«Дом Дракона» (HBO)

«Корона» (Netflix)

«Одни из нас» (HBO)

«Белый лотос» (HBO)

«Наследники» (HBO)

«Шершни» (Showtime)

Лучший комедийный сериал

«Начальная школа Эбботт» (ABC)

«Барри» (HBO)

«Убийства в одном здании» (Hulu)

«Тед Лассо» (Apple TV+)

«Медведь» (FX)

«Суд присяжных» (Freevee)

«Удивительная миссис Мейзел» (Amazon)

«Уэнздей» (Netflix)

Лучший мини-сериал или сериал-антология

«Грызня» (Netflix)

«Дейзи Джонс и The Six» (Amazon Prime)

«Флейшман в беде» (Hulu)

«Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)

«Оби-Ван Кеноби» (Disney+)

Лучшая актриса (главная роль в драматическом сериале)

Белла Рамзи, «Одни из нас» (HBO)

Элизабет Мосс, «Рассказ служанки» (Hulu)

Шэрон Горган, «Плохие сестры» (Apple TV+)

Мелани Лински, «Шершни» (Showtime)

Кэри Рассел, «Дипломат» (Netflix)

Сара Снук, «Наследники» (HBO)

Лучший актер (главная роль в драматическом сериале)

Джефф Бриджес, «Старик» (FX)

Боб Оденкирк, «Лучше звоните Солу» (AMC)

Брайан Кокс, «Наследники» (HBO)

Джереми Стронг, «Наследники» (HBO)

Киран Калкин, «Наследники» (HBO)

Педро Паскаль, «Одни из нас» (HBO)

Лучшая актриса (главная роль в комедийном сериале)

Кристина Эпплгейт, «Мертвый для меня» (Netflix)

Дженна Ортега, «Уэнздей» (Netflix)

Наташа Лионн, «Покерфейс» (Peacock)

Квинта Брансон, «Начальная школа Эббот» (ABC)

Рейчел Броснахен, «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon)

Лучший актер (главная роль в комедийном сериале)

Билл Хейдер, «Барри» (HBO)

Джейсон Судейкис, «Тед Лассо» (Apple TV+)

Джереми Аллен Уайт, «Медведь» (FX)

Мартин Шорт, «Убийства в одном здании» (Hulu)

Джейсон Сигел, «Терапия» (Apple TV+)

Лучшая актриса (главная роль в мини-сериале или сериале-антологии)

Али Вонг, «Грызня» (Netflix)

Доминик Фишбек, «Рой» (Amazon Prime)

Джессика Честейн «Джордж и Темми» (Showtime)

Кетрин Хан, «Хрупкие создания» (Hulu)

Лиззи Каплан, «Флейшман в беде» (FX)

Райли Кео, «Дейзи Джонс и The Six» (Amazon Prime)

Лучший актер (главная роль в мини-сериале или сериале-антологии)

Майкл Шеннон, «Джордж и Темми» (Showtime)

Дэниел Рэдклифф, «Странный: История Эла Янковича» (Roku Channel)

Эван Питерс, «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)

Кумайл Нанджиани, «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)

Стивен Юн, «Грызня» (Netflix)

Терон Эджертон, «Черная птица» (Apple TV+)

Лучший актер второго плана (минисериал, сериал-антология или телефильм)

Джесси Племонс, «Любовь и смерть» (HBO)

Джозеф Ли, «Грызня» (Netflix)

Мюррей Бартлетт, «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)

Пол Уолтер Хаузер, «Черная птица» (Apple TV+)

Рэй Лиотта, «Черная птица» (Apple TV+)

Ричард Дженкинс, «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)

Янг Мазино, «Грызня» (Netflix)

Лучшая актриса второго плана (минисериал, сериал-антология или телефильм)

Аннали Эшфорд, «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)

Камила Морроне, «Дейзи Джонс и The Six» (Amazon Prime)

Клэр Дейнс, «Флейшман в беде» (FX)

Джульетт Льюис, «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)

Мария Белло, «Грызня» (Netflix)

Меррит Вевер, «Хрупкие создания» (Hulu)

Ниси Неш-Беттс, «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)

Лучшая актриса второго плана (комедийный сериал)

Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мэйзел» (Amazon)

Айо Эдебири, «Медведь» (FX)

Ханна Веддингем, «Тед Лассо» (Apple TV+)

Джанель Джеймс, «Начальная школа Эббот» (ABC)

Джессика Уильямс, «Терапия» (Apple TV+)

Джуно Темпл, «Тед Лассо» (Apple TV+)

Шерил Ли Ральф, «Начальная школа Эббот» (ABC)

Лучший актер второго плана (комедийный сериал)

Энтони Керриган, «Барри» (HBO)

Бретт Голдштейн, «Тед Лассо» (Apple TV+)

Эбон Мосс-Бакрак, «Медведь» (FX)

Генри Винклер, «Барри» (HBO)

Джеймс Марсден, «Суд присяжных» (Freevee)

Фил Данстер, «Тед Лассо» (Apple TV+)

Тайлер Джеймс Уильямс, «Начальная школа Эббот» (ABC)

Лучшая актриса второго плана (драматический сериал)

Обри Плаза, «Белый лотос» (HBO)

Елизабет Дебики, «Корона» (Netflix)

Дж. Смит-Кэмерон, «Наследники» (HBO)

Дженнифер Кулидж, «Белый лотос» (HBO)

Мэган Фэйхи, «Белый лотос» (HBO)

Сабрина Імпаччиаторе, «Белый лотос» (HBO)

Симона Табаско, «Белый лотос» (HBO)

Рэй Сигорн, «Лучше звоните Солу» (AMC)

Лучший актер второго плана (драматический сериал)

Алан Рак, «Наследники» (HBO)

Александр Скашгорд, «Наследники» (HBO)

Ф. Мюррей Абрахам, «Белый лотос» (HBO)

Мэттью Макфадьен, «Наследники» (HBO)

Майкл Империоли, «Белый лотос» (HBO)

Николас Браун, «Наследники» (HBO)

Тео Джеймс, «Белый лотос» (HBO)

Уилл Шарп, «Белый лотос» (HBO)

Лучшее ток-шоу