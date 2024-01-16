«Эмми-2023»: триумф «Грызни», «Наследников» и «Медведя» — и ни одной победы в основных категориях для «Одних из нас» и «Теда Лассо»

15 января стартовала 75-я церемония вручения «Эмми» (ранее перенесенная из-за страйков) — премии, отмечающей главные телевизионные достижения года. Сразу три шоу доминировали во время награждения: у «Наследников» и «Медведя», с победами в главных категориях, по 6 наград, тогда как у «Грызни» — 5 трофеев, включая звание лучшего мини-сериала.
«Наследники» получил звание лучшего драматического сериала, тогда как исполнителей главных ролей Кирана Калкина и Сару Снук отметили как лучших актеров (у Мэттью Макфадьена тоже награда — за лучшую роль второго плана). Джесси Армстронга и Марка Майлода приветствовали как лучшего сценариста и режиссера соответственно.
«Медведь» в свою очередь стал лучшим комедийным сериалом — с актерскими наградами для Джереми Алена Уайта, Айо Эдебири и Эбона Мосс-Бакрака, а также трофеями за сценарий и режиссуру для Кристофера Сторера. Лучшим мини-сериалом признали «Грызню» — главные звезды Стивен Юн и Али Вонг получили актерские награды, а Ли Сон Джина отметили за сценарий и режиссуру.
Тем временем Элтон Джон наконец-то оформил свой ЭГОТЭГОТ — звание, которое присуждается людям, получившим «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони» (такими отличиями могут похвастаться всего 18 человек в истории)., пополнив коллекцию премией «Эмми» за прямую трансляцию своего последнего концерта «Elton Live: Farewell From Dodger Stadium».
«Одни из нас» и «Тед Лассо» (24 и 21 номинация соответственно) не получили ни одной награды в основных категориях, хотя драма HBO ранее была отмечена несколькими «техническими» и актерскими наградами.
Победители телевизионной премии «Эмми-2023»
Лучший драматический сериал
- «Андор» (Disney+)
- «Лучше звоните Солу» (AMC)
- «Дом Дракона» (HBO)
- «Корона» (Netflix)
- «Одни из нас» (HBO)
- «Белый лотос» (HBO)
- «Наследники» (HBO)
- «Шершни» (Showtime)
Лучший комедийный сериал
- «Начальная школа Эбботт» (ABC)
- «Барри» (HBO)
- «Убийства в одном здании» (Hulu)
- «Тед Лассо» (Apple TV+)
- «Медведь» (FX)
- «Суд присяжных» (Freevee)
- «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon)
- «Уэнздей» (Netflix)
Лучший мини-сериал или сериал-антология
- «Грызня» (Netflix)
- «Дейзи Джонс и The Six» (Amazon Prime)
- «Флейшман в беде» (Hulu)
- «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)
- «Оби-Ван Кеноби» (Disney+)
Лучшая актриса (главная роль в драматическом сериале)
- Белла Рамзи, «Одни из нас» (HBO)
- Элизабет Мосс, «Рассказ служанки» (Hulu)
- Шэрон Горган, «Плохие сестры» (Apple TV+)
- Мелани Лински, «Шершни» (Showtime)
- Кэри Рассел, «Дипломат» (Netflix)
- Сара Снук, «Наследники» (HBO)
Лучший актер (главная роль в драматическом сериале)
- Джефф Бриджес, «Старик» (FX)
- Боб Оденкирк, «Лучше звоните Солу» (AMC)
- Брайан Кокс, «Наследники» (HBO)
- Джереми Стронг, «Наследники» (HBO)
- Киран Калкин, «Наследники» (HBO)
- Педро Паскаль, «Одни из нас» (HBO)
Лучшая актриса (главная роль в комедийном сериале)
- Кристина Эпплгейт, «Мертвый для меня» (Netflix)
- Дженна Ортега, «Уэнздей» (Netflix)
- Наташа Лионн, «Покерфейс» (Peacock)
- Квинта Брансон, «Начальная школа Эббот» (ABC)
- Рейчел Броснахен, «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon)
Лучший актер (главная роль в комедийном сериале)
- Билл Хейдер, «Барри» (HBO)
- Джейсон Судейкис, «Тед Лассо» (Apple TV+)
- Джереми Аллен Уайт, «Медведь» (FX)
- Мартин Шорт, «Убийства в одном здании» (Hulu)
- Джейсон Сигел, «Терапия» (Apple TV+)
Лучшая актриса (главная роль в мини-сериале или сериале-антологии)
- Али Вонг, «Грызня» (Netflix)
- Доминик Фишбек, «Рой» (Amazon Prime)
- Джессика Честейн «Джордж и Темми» (Showtime)
- Кетрин Хан, «Хрупкие создания» (Hulu)
- Лиззи Каплан, «Флейшман в беде» (FX)
- Райли Кео, «Дейзи Джонс и The Six» (Amazon Prime)
Лучший актер (главная роль в мини-сериале или сериале-антологии)
- Майкл Шеннон, «Джордж и Темми» (Showtime)
- Дэниел Рэдклифф, «Странный: История Эла Янковича» (Roku Channel)
- Эван Питерс, «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)
- Кумайл Нанджиани, «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
- Стивен Юн, «Грызня» (Netflix)
- Терон Эджертон, «Черная птица» (Apple TV+)
Лучший актер второго плана (минисериал, сериал-антология или телефильм)
- Джесси Племонс, «Любовь и смерть» (HBO)
- Джозеф Ли, «Грызня» (Netflix)
- Мюррей Бартлетт, «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
- Пол Уолтер Хаузер, «Черная птица» (Apple TV+)
- Рэй Лиотта, «Черная птица» (Apple TV+)
- Ричард Дженкинс, «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)
- Янг Мазино, «Грызня» (Netflix)
Лучшая актриса второго плана (минисериал, сериал-антология или телефильм)
- Аннали Эшфорд, «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
- Камила Морроне, «Дейзи Джонс и The Six» (Amazon Prime)
- Клэр Дейнс, «Флейшман в беде» (FX)
- Джульетт Льюис, «Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Hulu)
- Мария Белло, «Грызня» (Netflix)
- Меррит Вевер, «Хрупкие создания» (Hulu)
- Ниси Неш-Беттс, «Монстр: История Джеффри Дамера» (Netflix)
Лучшая актриса второго плана (комедийный сериал)
- Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мэйзел» (Amazon)
- Айо Эдебири, «Медведь» (FX)
- Ханна Веддингем, «Тед Лассо» (Apple TV+)
- Джанель Джеймс, «Начальная школа Эббот» (ABC)
- Джессика Уильямс, «Терапия» (Apple TV+)
- Джуно Темпл, «Тед Лассо» (Apple TV+)
- Шерил Ли Ральф, «Начальная школа Эббот» (ABC)
Лучший актер второго плана (комедийный сериал)
- Энтони Керриган, «Барри» (HBO)
- Бретт Голдштейн, «Тед Лассо» (Apple TV+)
- Эбон Мосс-Бакрак, «Медведь» (FX)
- Генри Винклер, «Барри» (HBO)
- Джеймс Марсден, «Суд присяжных» (Freevee)
- Фил Данстер, «Тед Лассо» (Apple TV+)
- Тайлер Джеймс Уильямс, «Начальная школа Эббот» (ABC)
Лучшая актриса второго плана (драматический сериал)
- Обри Плаза, «Белый лотос» (HBO)
- Елизабет Дебики, «Корона» (Netflix)
- Дж. Смит-Кэмерон, «Наследники» (HBO)
- Дженнифер Кулидж, «Белый лотос» (HBO)
- Мэган Фэйхи, «Белый лотос» (HBO)
- Сабрина Імпаччиаторе, «Белый лотос» (HBO)
- Симона Табаско, «Белый лотос» (HBO)
- Рэй Сигорн, «Лучше звоните Солу» (AMC)
Лучший актер второго плана (драматический сериал)
- Алан Рак, «Наследники» (HBO)
- Александр Скашгорд, «Наследники» (HBO)
- Ф. Мюррей Абрахам, «Белый лотос» (HBO)
- Мэттью Макфадьен, «Наследники» (HBO)
- Майкл Империоли, «Белый лотос» (HBO)
- Николас Браун, «Наследники» (HBO)
- Тео Джеймс, «Белый лотос» (HBO)
- Уилл Шарп, «Белый лотос» (HBO)
Лучшее ток-шоу
- «Jimmy Kimmel Live!» (ABC)
- «Late Night With Seth Meyers» (NBC)
- «The Daily Show With Trevor Noah» (Comedy Central)
- «The Late Show With Stephen Colbert» (CBS)
- «The Problem With Jon Stewart» (Apple TV+)