Новости Кино 02.10.2025

Сериал "Острые козырьки" продлили на 2 сезона: 6 эпизодов в каждом, с историей "новых Шелби" в 1950-е годы

Катерина Даньшина

Серіал "Гострі картузи" подовжили на 2 сезони: по 6 епізодів в кожному, з історією "нових Шелбі" в 1950-ті роки

«Острые козырьки» возвращаются на телевидение с двумя совершенно новыми сезонами и историей младшего поколения Шелби.

Согласно Deadline, Netflix и BBC заказали два сезона (в каждом по 6 эпизодов), что технически продолжат будущий полнометражный фильм «Острые козырьки», который сейчас находится на стадии постпродакшена и дебютирует в 2026 году. Создатель оригинального шоу Стивен Найт и главная звезда Киллиан Мерфи привлечены в качестве исполнительных продюсеров. Каст и дата выхода неизвестны, однако, очевидно, есть место трансляции — BBC One в Великобритании и стриминг Netflix для остального мира

Согласно официальному синопсису, действие новых сезонов «Острых козырьков» будет происходить в послевоенной Британии 1953 года и рассказывать о новом поколении клана Шелби.

«После сильных бомбардировок во время Второй мировой войны Бирмингем строит лучшее будущее из бетона и стали. В новую эру «Острых козырьков» Стивена Найта гонка за обладание масштабным проектом реконструкции Бирмингема превращается в жестокое соревнование мифических измерений. Это город беспрецедентных возможностей и опасностей: в его залитом кровью сердце находится семья Шелби».

Сериал «Острые козырьки» стартовал на BBC Two в 2013 году, а через год вышел на Netflix. Четвертый сезон получил премию BAFTA как лучший драматический сериал, а шестой и, казалось бы, последний завершился в 2022 году. В то же время Найт достаточно часто говорил, что видит продолжение для саги — даже после полнометражного фильма.

«Рад объявить об этой новой главе в истории «Острых козырьков». Она снова будет происходить в Бирмингеме и расскажет историю города, поднимавшегося из пепла бирмингемского блицкрига. Новое поколение Шелби взяло руль, и это будет адская поездка».

Все 6 сезонов «Острых козырьков» сейчас доступны для просмотра на Netflix (к сожалению, без украинского дубляжа).

Драма в стиле «Острых козырьков»: на Netflix вышел сериал «Дом Гиннесов» Стивена Найта

