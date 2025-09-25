Драма в стиле "Острых козырьков": на Netflix вышел сериал "Дом Гиннесов" Стивена Найта

С сегодняшнего дня на Netflix доступен для просмотра сериал «Дом Гиннесов» — историческая драма, напоминающая смесь «Наследников» и «Острых козырьков». Последний пример не слишком удивляет, учитывая, что создал новое шоу сам Стивен Найт.

Сюжет, если коротко, следующий: патриарх семьи Гиннесов умирает и оставляет своим четырем детям пивоварню и кучу проблем. Все это происходит на фоне атмосферы конца 19 века в Ирландии — с соответствующими пейзажами и костюмами.

Главные роли взяли на себя Энтони Бойл (Артур), который играет фактического нового главу семьи, а также Луис Партридж (Эдвард), Эмили Ферн (Энн) и Фионн О’Ши (Бен). Среди остального актерского состава: Джек Глисон из «Игры престолов», Шеймус О’Хара, Ниам Маккормак, Дервла Кирван, а также Джеймс Нортон, который играет ирландца по имени Шон Рафферти.

О разработке шоу объявили в начале 2024 года. В то время Стивен Найт параллельно работал над боксерской драмой «Тысяча ударов» и мини-сериалом-триллером «Вуаль» с Элизабет Мосс. «Дом Гиннесов» — это часть его постоянного сотрудничества с Netflix после хитовых «Острых козырьков», которые продолжатся полнометражным фильмом с Киллианом Мерфи.

«Дом Гиннесов» состоит из 8 эпизодов — все доступны для просмотра сразу и имеют украинский дубляж и субтитры. Общей оценки на сайтах-агрегаторах рецензий сериал еще не получил, но профильные издания уже опубликовали первые отзывы, поэтому вот некоторые из них:

«Эта замечательная драма от Стивена Найта, создателя «Острых козырьков», полна ума, души и серьезной сексуальной привлекательности. Непревзойденная затея, похожая на «Наследников», только на фоне алкогольной империи. Найт еще никогда не снимал лучшего сериала, чем этот», — Джек Сил, The Guardian.

«Несмотря на все сложные темы, которые он поднимает, «Дом Гиннесов» — достаточно веселый спектакль в конце концов. Его подкрепляет великолепный актерский состав, демонстрирующий выступления, варьирующиеся от убедительных до неожиданных, острое чувство идентичности и смелый подход к саундтреку, что, откровенно говоря, кажется глотком свежего воздуха в жанре, который часто бывает довольно душным. Этот сериал настолько разрушительный, насколько это необходимо, и в целом «пьется» плавно», — Карли Лейн, Collider.

«Хотя «Дом Гиннесов» и является добротным, ему не хватает остроты предыдущих работ Найта. Несмотря на потрясающую операторскую работу, мощную музыку и изящную стилизацию, к 5-му эпизоду он становится скучным и повторяющимся… Вторая половина кажется запутанной, с перегруженными эпизодами, которые размывают влияние сюжета. Сериал бы значительно выиграл от более точного монтажа, который бы полностью сосредоточился на основных персонажах, вместо того, чтобы пытаться освободить место для каждого Гиннеса из генеалогического дерева и тех, кто их окружает», — Арамид Тинубу, Variety

Кадры из сериала «Дом Гиннесов»

Трейлер (на украинском языке)

Трейлер (оригинал)