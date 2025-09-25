Новости Кино 25.09.2025 comment views icon

Драма в стиле "Острых козырьков": на Netflix вышел сериал "Дом Гиннесов" Стивена Найта

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Новий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлер

С сегодняшнего дня на Netflix доступен для просмотра сериал «Дом Гиннесов» — историческая драма, напоминающая смесь «Наследников» и «Острых козырьков». Последний пример не слишком удивляет, учитывая, что создал новое шоу сам Стивен Найт.

Сюжет, если коротко, следующий: патриарх семьи Гиннесов умирает и оставляет своим четырем детям пивоварню и кучу проблем. Все это происходит на фоне атмосферы конца 19 века в Ирландии — с соответствующими пейзажами и костюмами.

Главные роли взяли на себя Энтони Бойл (Артур), который играет фактического нового главу семьи, а также Луис Партридж (Эдвард), Эмили Ферн (Энн) и Фионн О’Ши (Бен). Среди остального актерского состава: Джек Глисон из «Игры престолов», Шеймус О’Хара, Ниам Маккормак, Дервла Кирван, а также Джеймс Нортон, который играет ирландца по имени Шон Рафферти.

Кадри з серіалу "Дім Гіннеса" / Netflix
«Дом Гиннесов» / Netflix

О разработке шоу объявили в начале 2024 года. В то время Стивен Найт параллельно работал над боксерской драмой «Тысяча ударов» и мини-сериалом-триллером «Вуаль» с Элизабет Мосс. «Дом Гиннесов» — это часть его постоянного сотрудничества с Netflix после хитовых «Острых козырьков», которые продолжатся полнометражным фильмом с Киллианом Мерфи.

«Дом Гиннесов» состоит из 8 эпизодов — все доступны для просмотра сразу и имеют украинский дубляж и субтитры. Общей оценки на сайтах-агрегаторах рецензий сериал еще не получил, но профильные издания уже опубликовали первые отзывы, поэтому вот некоторые из них:

  • «Эта замечательная драма от Стивена Найта, создателя «Острых козырьков», полна ума, души и серьезной сексуальной привлекательности. Непревзойденная затея, похожая на «Наследников», только на фоне алкогольной империи. Найт еще никогда не снимал лучшего сериала, чем этот», — Джек Сил, The Guardian.
  • «Несмотря на все сложные темы, которые он поднимает, «Дом Гиннесов» — достаточно веселый спектакль в конце концов. Его подкрепляет великолепный актерский состав, демонстрирующий выступления, варьирующиеся от убедительных до неожиданных, острое чувство идентичности и смелый подход к саундтреку, что, откровенно говоря, кажется глотком свежего воздуха в жанре, который часто бывает довольно душным. Этот сериал настолько разрушительный, насколько это необходимо, и в целом «пьется» плавно», — Карли Лейн, Collider.
  • «Хотя «Дом Гиннесов» и является добротным, ему не хватает остроты предыдущих работ Найта. Несмотря на потрясающую операторскую работу, мощную музыку и изящную стилизацию, к 5-му эпизоду он становится скучным и повторяющимся… Вторая половина кажется запутанной, с перегруженными эпизодами, которые размывают влияние сюжета. Сериал бы значительно выиграл от более точного монтажа, который бы полностью сосредоточился на основных персонажах, вместо того, чтобы пытаться освободить место для каждого Гиннеса из генеалогического дерева и тех, кто их окружает», — Арамид Тинубу, Variety

Кадры из сериала «Дом Гиннесов»

Новий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / Netflix

Трейлер (на украинском языке)

Трейлер (оригинал)

Популярные новости

arrow left
arrow right
На пути к Косому переулку: утечка со съемок сериала HBO впервые показала Гарри Поттера и Хагрида в одной сцене
Худший сценарий для Голливуда: Paramount Skydance и Netflix хотят купить Warner Bros. Discovery
Первые кадры третьего сезона "Колец власти" раскрывают самое мощное оружие в мире "Властелина колец"
"Запомните: виноват не Лиам, а Netflix". Тизер "Ведьмака" с новым Геральтом атаковали дизлайками на YouTube
Знакомьтесь, Розалин Ротвуд: первый взгляд на Леди Гагу во втором сезоне "Уэнздей"
Сериал "Чужой: Земля" побил рекорд франшизы самой высокой оценкой на Rotten Tomatoes
Смесь "Острых козырьков" с "Наследниками": Netflix показал первые кадры исторической драмы "Дом Гиннеса"
Трейлер детектива "Девушка из каюты №10": Кира Найтли расследует убийство на яхте
Знакомьтесь, новый Геральт: Netflix показал первые кадры "Ведьмака" в 4-м сезоне
Марафон в мире "Офиса": сериал "Газета" выпустит 10 эпизодов за раз
Идеальная замена "Игры в кальмара": вышел трейлер третьего сезона "Алисы в Пограничье"
Белла Рамзи ответила критикам сериала "Одни из нас": "Можете не смотреть, просто играйте дальше"
Сериал "Чужой: Земля" оценили в 90% на Rotten Tomatoes — самый высокий рейтинг во франшизе со времен "Чужих" Кэмерона
Добро пожаловать в Нью-Вегас: новый взгляд на второй сезон "Фоллаут" и внезапная дата выхода в 2025 году
"Блестящий детектив": критики оценили "Достать ножи 3" в 96% на Rotten Tomatoes
Шоураннер "Офиса" объяснил, почему только Оскара вернули в сериал "Газета"
Тарантино в восторге от "Приключений Клиффа Бута" и назвал двух лучших режиссеров в мире
"Ведьмак" обошелся Netflix в $500 млн без учета финальных сезонов
Встреча "Сегуна" и "Игры в кальмара": трейлер нового сериала Netflix с королевской битвой 300 самураев
«Ощущение оригинала»: команда «Чужой: Земля» рассказала о новых существах и искусственных людях в сериале
«Звездные войны»: Lucasfilm показала первые кадры сериалов Maul - Shadow Lord и «Асока»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить