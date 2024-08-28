Сериал «Властелин колец»: шоуранеры анонсировали эпическую битву на три эпизода, которую планировали почти год

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Шоуранеры сериала «Властелин колец: Кольца власти» раскрыли детали масштабной битвы, которая станет кульминацией второго сезона.

Осада Эрегиона станет центральным событием, которое развернется в течение трех эпизодов. Шоураннеры Патрик Маккей и Джей Ди Пейн рассказали, что подготовка к съемкам этой битвы длилась целый год.

Маккей объясняет, что Осада Эрегиона начнется в шестом эпизоде и продлится до восьмого. Каждый эпизод представит различные фазы битвы. Создатели стремились передать историческую достоверность осады, которая обычно длится не одну ночь, а несколько месяцев.

Несмотря на масштабность — в съемках приняли участие более тысячи актеров в гриме орков — битва не ограничивается только зрелищными сценами. Маккей делает акцент на эмоциональной составляющей событий. Все сюжетные линии и персонажи сходятся в этой кульминационной точке.

Ключевую роль в битве играет Элронд, которого воплощает Роберт Арамайо. По словам Маккея, персонаж проходит путь от политика до воина и генерала. Шоуранер намекает на трагические последствия этой трансформации, которые известны из первоисточника.

Онлайн-курс “Product Management for AI & ML” від Laba. Опануйте практичні інструменти продакт-менеджера в галузі Штучного Інтелекту та Машинного Навчання англійською мовою. Досвід і фідбек від викладача, який 20+ років у галузі технологій. . Детальніше

Актеры сериала также делятся впечатлениями от масштаба событий. Овейн Артур, исполнитель роли принца Дурина, характеризует битву как «эпическую». Софи Номвет, которая играет принцессу гномов Дису, описывает увиденное как «жуткое».

Максим Болдри, исполнитель роли Исильдура, сравнивает второй сезон с первым. Он отмечает, что если первый сезон был более экспозиционным и сосредоточенным на представлении персонажей и миров, то второй сразу погружает зрителя в водоворот событий. Болдри подчеркивает энергичность и напряженность нового сезона.

Премьера второго сезона «Властелин колец: Кольца власти» состоится 29 августа. Первые три эпизода выйдут одновременно, давая зрителям возможность окунуться в новые приключения Средиземья.

Напомним, актер Рори Киннир рассказал, почему Тома Бомбадила наконец-то покажут в сериале.

Онлайн-курс “Product Management for AI & ML” від Laba. Опануйте практичні інструменти продакт-менеджера в галузі Штучного Інтелекту та Машинного Навчання англійською мовою. Досвід і фідбек від викладача, який 20+ років у галузі технологій. . Детальніше

Источник: Gamesradar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.