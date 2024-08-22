Исполнители ролей Галадриэль и Адара в сериале «Властелин колец» рассказали, что связывает их персонажей

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Морвед Кларк (Галадриэль) и Сэм Гезелдайн (Адар), актеры сериала «Властелин колец: кольца власти» рассказали, что заставило их персонажей объединиться против Саурона.

Иногда враг вашего врага — ваш друг. Иногда враг врага — это кто-то, кого вы хотели убить в прошлом сезоне. Именно так пришли к согласию Галадриэль и Адар во втором сезоне сериала, который начнется на следующей неделе.

«Она навсегда изменилась. Ее ощущение того, кто она есть и кем она может стать, было разрушено, и ей также пришлось столкнуться с собственным эгоизмом. Несмотря на то, что он возник из-за ее горя [из-за смерти брата], ее погоня за Сауроном является чем-то личным. Теперь она должна научиться бороться не только за себя, но и за каждую часть Средиземья. У нее есть рана, которую она должна учитывать во время боя, и очень интересно было это сыграть», — рассказывает Морвед Кларк.

Галадриэль — не единственная жительница Средиземья, которую ошеломило возвращение Саурона в мир. Казалось бы, что Адар, бывший слуга Темного Лорда, а сейчас превращающий Южные земли в пепел Мордора, будет рад, что великое зло вернулось. Но по словам Сэма Гезелдайна, который унаследовал роль Адара от Джозефа Моула, он имеет другие ощущения:

«Адар, конечно, не был злым. Он как бы поддельный, прошел через эту злую трансформацию… Он на самом деле просто защищает своих детей, и ему пришлось сделать некоторые злые вещи для этого. Он очень интересный и очень сложный персонаж, и совсем не считает себя злым. … На него, безусловно, сильно повлияло то, что Саурон и Моргот обманули его в прошлом, и он стал тем, кем он является сейчас. Он чувствует огромную ответственность, что все эти орки не существовали бы, если бы он не поддался силе Саурона. Он также является предупреждением для Галадриэль».

Именно общее ощущение обмана могло подтолкнуть Адара и Галадриэль к непростому союзу, который можно увидеть в трейлерах второго сезона. Актеры нашли интересным сыграть персонажей, которые увидели себя друг в друге.

«В конце концов, все их решения ориентированы на фигуру Саурона. Он все еще держит их», — говорит Морвед Кларк. «Единственное общее у них — что они оба подверглись некоторому насилию со стороны Саурона. Это ужасно, но это то, что их объединяет. Они пытаются что-то сделать с угрозой Саурона, но, похоже, то, что они делают, является именно тем, что он задумал», — добавляет Хезелдайн.

«Властелин колец: Кольца власти» возвращается на Amazon Prime Video 29 августа сразу тремя эпизодами.

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Источник: Gizmodo

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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