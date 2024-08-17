Исилдур встречает Шелоб: актер сериала «Властелин колец» рассказал о битве с монстром

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Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» покажет много удивительных созданий мира Джона Р. Р. Р. Толкина: энентов, тролля холмов Дамрода, Умертвий (вихтов). Также зрители встретят старую знакомую — Шелоб.

Гигантская паучиха — культовый персонаж трилогии «Властелин колец», потомок легендарной Унголиант. Поклонники фильмов Питера Джексона помнят ее нападение на Фродо и Сэма в проходе в Мордор.

Во втором сезоне сериала Шелоб будет создавать неприятности Исилдуру, которого зрители в последний раз видели в ловушке в Мордоре в конце прошлого сезона. Исполнитель роли, актер Максим Болдри, рассказал кое-что о монстре.

«Я думаю, что было много ожиданий относительно того, как будет выглядеть Шелоб. Когда мы снимали, это был мяч для регби, два парня в костюмах для снятия движений и несколько палок, и я думал: «Боже, как это получится?» Я считаю, что они проделали удивительную работу с этим, я думаю, что они придали Шелоб выразительные индивидуальные черты», — говорит Болдри.

Актер рассказал о сцене встречи Исилдура с Шелоб, фрагменты которой были в трейлерах. Исилдур лежит на полу и не знает, где Шелоб, но знает, что он в пещере паука, и в таких обстоятельствах происходит бой. Затем он встречается с Шелоб лицом к лицу и хорошо рассматривает монстра.

У персонажа Болдри во втором сезоне будет несколько крупных сюжетных линий, до того, как его персонаж стал очень важной частью истории Средиземья.

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«Я считаю, что с самого начала это история о выживании Исилдура, и он в отчаянии. Быть покинутым всей семьей и нацией — это ужасно. Но еще страшнее, когда вы просыпаетесь в пещере паука. Ему приходится бороться со многими монстрами, и я думаю, что это было самое радостное», — добавляет актер. Но с Исилдуром случается не только плохое: «Во втором сезоне он влюбляется впервые».

Второй сезон сериала «Кольца власти» стартует на Amazon Prime Video 29 августа сразу тремя сериями. Судя по ходу сюжета, описанная сцена будет ближе к началу.

Источник: GamesRadar

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