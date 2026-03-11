Смартфоны подорожают: RAM выросла в цене на 50%, NAND — на 90%

Аналитики Counterpoint Research предупреждают о вероятном повышении розничных цен на смартфоны в 2026 году. Очевидная причина заключается в резком подорожании оперативной и флеш-памяти. По данным их трекера Memory Price Tracker, цены на мобильную RAM выросли на 50% квартал к кварталу, а NAND-память подорожала более чем на 90% по сравнению с предыдущим кварталом.





«Более высокие розничные цены в 2026 году неизбежны, поскольку рост расходов будет переложен на потребителей», — прямо отмечают аналитики Counterpoint.

Подорожание памяти уже существенно влияет на суммарную стоимость компонентов смартфона. Сильнее всего это бьет по бюджетному сегменту до $200. Например, типичный недорогой смартфон с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X RAM и 128 ГБ хранилища eMMC теперь заставляет производителей тратить 43% всей стоимости компонентов именно на память. Это на 25% больше, чем в предыдущем квартале.

В среднем сегменте ($400-$600) ситуация немного мягче Смартфон с 8 ГБ памяти LPDDR5X и 256 ГБ UFS 4.0-хранилища в первом квартале уже обходится производителям на 15% дороже из-за RAM и на 11% дороже из-за памяти. Во втором квартале эти показатели могут вырасти до 20% и 16% соответственно.





Флагманские смартфоны ($800+) имеют большую маржу, поэтому производители могут частично поглотить рост расходов. Но здесь возникает другая проблема — дорогие 2-нм мобильные чипсеты, которые еще больше увеличивают стоимость устройств.

По оценкам Counterpoint, во втором квартале стоимость компонентов флагманского смартфона с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X HKMG и 512 ГБ хранилища UFS 4.1 может вырасти на $100-$150. В такой конфигурации оперативная память будет составлять около 23% стоимости компонентов, а накопитель — еще 18%.

В результате аналитики ожидают заметного повышения цен смартфонов в розничных каналах реализации:

бюджетные смартфоны могут подорожать примерно на $30,

премиальные модели — на $150-$200.

Старший аналитик Counterpoint Шенхао Бай объясняет, что некоторые производители столкнутся с убытками:

«Стремительный рост цен на память имеет структурное влияние на стоимость компонентов смартфонов. В 2026 году производители будут вынуждены балансировать между затратами на комплектующие, валовой маржой и планами поставок. Компании, которые в значительной степени полагаются на бюджетные модели для увеличения доли рынка, рискуют получить краткосрочные убытки».

Кроме того, потребителям стоит смириться и с ростом цен на ноутбуки.

Источник: gsmarena