«Щедрик» — украинско-польская историческая драма о советском и нацистском режимах во время Второй мировой войны. В прокате с 5 января

В начале следующего года в прокате стартует показ исторической драмы «Щедрик», снятой в сотрудничестве Польши и Украины. Она рассказывает об истории единения культур трех семей: украинцев, поляков и евреев. Все они живут под одной крышей.

События фильма проходят в Ивано-Франковске во время Второй мировой войны. На смену карательной системе СССР туда ненадолго приходит нацистский режим Третьего рейха. Но картина не о войне, а о жизни обычных людей во время военных действий и оккупации. Объединяясь перед лицом зла и жестокости, семьи пытаются выжить, не оставляя надежд на мирное и спокойное будущее. В безысходности порабощения украинская семья принимает к себе детей, родители которых стали жертвами оккупантов, и самоотверженно оберегает их, как собственную дочь Ярославу. Девочка мечтает примирить весь мир благодаря украинскому «Щедрику», который пытаются стереть из ее памяти.

Для воспроизведения исторической действительности на экране создатели консультировались с историками и краеведами. По словам режиссера Олеси Моргунец-Исаенко, фильм «Щедрик» – это собирательный образ реальных историй конца 30-х, начала 40-х годов ХХ века.

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Украинская мелодия «Щедрик» становится символом добра и света для героев фильма. В фильме также будут звучать польские и еврейские песни.

«Фильм показывает, что смена тоталитарных режимов, по сути, ничего не меняет, а любые попытки силового распределения территорий всегда приводят к гуманитарной катастрофе. К сожалению, многие украинские семьи с началом полномасштабного вторжения почувствовали это на себе. И хотя это кино историческое, зритель найдет очень много параллелей с настоящим и сможет еще раз убедиться, что свет всегда побеждает тьму», – рассказывает продюсер проекта Тарас Босак.

Съемки фильма «Щедрик» начались в конце ноября 2019 года и продолжались до февраля 2020 года, отдельные сцены снимали в августе 2020 года с перерывом на карантин. Сценарий фильма «Щедрик» написала Ксения Заставская. Роли исполняли актеры Яна Королева, Полина Громова, Евгения Солодовник, Кристина Ушицкая, Иоанна Опозда, Андрей Мостренко, Томаш Собчак, Алла Бинеева и другие.