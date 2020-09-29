Шумоподавление Google Meet — теперь и на iOS и Android





Компания Google внедряет функцию шумоподавления в Google Meet для мобильных платформ Android и iOS. Но, к сожалению, она будет доступна не для всех пользователей. Воспользоваться ею смогут клиенты G Suite Enterprise или G Suite Enterprise for Education. Впервые эта функция появилась в веб-версии сервиса, это произошло в июне.

Данная технология предназначена для снижения уровня фонового шума (например, от звука клавиатуры или лая собаки) во время разговоров в Google Meet. Оценить эффективность данной функции можно в следующем видео. Здесь показано, как технология шумоподавления справляется с устранением звуков щёлкающей ручки, шелеста пакета с едой и т.д.

В блоге Google G Suite Updates говорится, что функция шумоподавления отключена по умолчанию на мобильных устройствах, но пользователь может включить её во время разговора, войдя в настройки вызова. Эта функция уже начала внедряться, но для её глобального запуска может потребоваться несколько дней.

Источник: The Verge