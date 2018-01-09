Шуточная криптовалюта Dogecoin не обновлялась уже больше двух лет, но её капитализация – $1,7 млрд

В последнее время на рынке криптовалют все чаще происходят весьма странные метаморфозы. Только в прошлом месяце мы рассказывали об игре CryptoKitties с виртуальными криптокотятами, продаваемыми по цене более $100 тыс. Теперь же ресурс Mashable пишет о криптовалюте, название которой подавляющее большинство наверняка и не слышало до этого. Речь о проекте Dogecoin, названной в честь интернет-мема Doge.

Вся прелесть в том, что эта криптовалюта, которая изначально задумывалась как шутка, сейчас отличается весьма нешуточной рыночной капитализацией – около $1,7 млрд на момент написания этих строк (данные Coinmarketcap). И это при том, что уже более двух лет никаких программных обновлений с улучшениями для Dogecoin не выходило. По словам создателя Dogecoin, ситуации вроде этой – «плохой знак» для рынка криптовалют в целом.

Джексон Палмер, который сейчас работает менеджером по продуктам в Adobe, создал Dogecoin – непримечательный клон биткоина – в 2013 году. За некоторое время до того, как биткоин стал глобальным феноменом, Dogecoin заручился сильной поддержкой сообщества, в основном за счет ассоциаций с интернет мемом Doge (да, это фиаско братан) и шуток.

Четыре года – это достаточно большой срок по меркам рынка криптовалют и по мере развития проекта цена этой шуточной криптовалюты неуклонно росла. А в самом начале этого года общая стоимость всех догикоинов перевалила за $2 млрд. И это вызвало некие опасения как у самого Палмера, так и у всего криптосообщества.

Как сообщается, Dogecoin не имеет никаких очевидных преимуществ над другими криптовалютами. Кроме того, обновления ПО для нее не выходили уже более двух лет. Создатель Dogecoin, который продал все свои догикоины еще в 2015 году, считает, что этот ничем неподкрепленный рост цены исключительно спекулятивный и это пузырь, который неминуемо лопнет.

Отметим, что примерно то же самое Палмер говорит о Ripple, еще одной криптовалюте, которая показывает впечатляющие темпы роста и сейчас является второй по рыночной капитализации после биткоина.

Палмер утверждает, что в нынешнем своем состоянии рынок криптовалют – это большой пузырь. В то же время Палмер не дает каких-либо конкретных прогнозов касательно того, когда этот пузырь лопнет, но надеется, что волна негатива, вследствие огромных финансовых потерь, в конечно итоге не сможет полностью заглушить технологические инновации и интерес к виртуальной валюте как таковой.

В последнее время подобные заявления касательно криптовалют звучат все чаще, и более оптимистично настроенные в отношении криптовалют пользователи уже не воспринимают их всерьез. И нельзя сказать, что это хорошо, ведь вопросы есть и к биткоину, а к проектам вроде Dogecoin их еще больше.

Источник: Mashable