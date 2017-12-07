Этот мир сошёл с ума: виртуальных криптокотиков продают по цене более $100 тыс.

В конце прошлого месяца был запущен новый игровой проект CryptoKitties на базе технологии блокчейн. Он позволяет покупать, продавать, выращивать и размножать виртуальных котов. В качестве основы используется блокчейн-платформа Ethereum.

Купить виртуального кота можно как у разработчиков – как и в случае криптовалют, криптокотики генерируются с определённой периодичностью – раз в 15 минут. Такой процесс продлится на протяжении года и закончится в ноябре 2018 года. Также кота можно приобрести у других игроков. Распоряжаться покупкой можно на своё усмотрение. Кота можно перепродать, сохранить на память или же скрестить с виртуальной кошкой для появления виртуального потомства, которое затем можно продать. Коты уникальны, они обладают различными характеристиками и отличаются по внешнему виду.

Все операции по купле-продаже котиков в CryptoKitties осуществляются за криптовалюту Ethereum. При этом, в зависимости от ряда характеристик, стоимость котов может сильно отличаться. Чем реже встречается характеристика среди виртуальных котов, тем выше цена зверька. Например, на текущий момент самый дешёвый криптокотик продаётся по цене 0,0249 Ethereum (около $10,85 по нынешнему курсу), хотя ранее можно было купить котика и подешевле. А вот самый дорогой из ныне проданных в проекте CryptoKitties кот был оценён немногим более чем в 253,3368 Ethereum (сделка прошла 7 декабря), что составляло немногим более $109 тыс. на момент продажи.

Самый первый виртуальный кот был продан за 246,9255 Ethereum, с учётом курса на момент продажи это было почти $114,5 тыс. За недолгий срок существования проекта уже 4 криптокотика были проданы по цене свыше $100 тыс. Следует отметить, что у кошек в CryptoKitties нет стандартной общепринятой цены. Пользователи выставляют своих животных на аукцион, и окончательная цена зависит от спроса. Цена кошек, которых генерирует сама система, высчитывается на основе стоимости пяти последних проданных животных.

Игроки настолько увлеклись криптокотиками, что по состоянию на 4 декабря CryptoKitties стала главным поставщиком новых транзакций в системе. На игру приходилось больше 11% от всех транзакций. Она сместила с лидирующих позиций даже распределенную Ethereum-биржу Etherdelta. По состоянию на 7 декабря, в рамках проекта CryptoKitties было продано уже более 62 тыс. криптокотиков, а оборот торгов составил более 18 тыс. криптомонет Ethereum или более $8,2 млн. Средняя цена продажи виртуального кота составляет $133,06.

Источник: economics, meduza, kittysales