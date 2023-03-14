Silicon Labs создала чипы размером 2-5 мм² – их можно использовать для создания миниатюрных ЭКГ, систем анализа слюны и мониторинга глюкозы

Silicon Labs – компания-производитель полупроводников – надеется, что ее крошечные SoC xG27 будут использоваться для изготовления миниатюрных медицинских и носимых устройств.

Так называемая «миниатюризация» технологий – постоянный вызов для производителей переносных устройств, чем меньше гаджет – тем удобнее его носить. Однако часто уменьшение размеров влечет за собой и уменьшение времени автономной работы.

Silicon Labs надеется, что ее последний чипсет xG27 будет достаточно энергоэффективным для того, чтобы запустить несколько интересных идей в сфере медицинских технологий, таких как устройство для анализа слюны – настолько маленькое, что его можно установить на зуб.

По данным Silicon Labs, семейство SoC xG27 состоит из BG27 и MG27 – оба построены на основе процессора ARM Cortex M33. BG27 – это Bluetooth-чип, а MG27 поддерживает Zigbee и другие протоколы.

Размеры микросхем xG27 – 2-5 мм².

Уже сейчас изготовитель медицинского оборудования Lura Health использует продукт для разработки датчика слюны, который можно устанавливать прямо на зуб. Потенциально это позволит стоматологам и клиницистам выявлять признаки более 1000 заболеваний.

Lura Health утверждает, что только что завершила клинические испытания датчика с UConn Orthodontics и готовится пройти проверку Управления по продовольствию и медикаментам США. Если все будет хорошо, продукт может выйти на рынок через 12-18 месяцев.

Среди прочего чипы могут использоваться для изготовления медицинских пластырей, систем мониторинга глюкозы и переносных ЭКГ — xG27 работают от напряжения до 0,8 В и могут переходить в «спящий режим».

Источник: The Verge