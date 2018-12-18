«Сільпо» внедрило бесконтактную оплату покупок через фирменное мобильное приложение

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Компания «Сільпо», одна из крупнейших украинских сетей продовольственных супермаркетов, на днях обновила свое мобильное приложение. Теперь пользователи совместимых устройств на Android и iOS могут привязать к приложению банковскую карту любого украинского банка, чтобы в дальнейшем использовать ее для быстрой оплаты покупок.

Функция совершения платежей в мобильном приложении «Сільпо» работает на основе сервиса MasterPass, обеспечиваемого MasterCard и позволяющего потребителям оплачивать свои покупки по разным каналам. Разумеется, чтобы все заработало сначала нужно скачать приложение и в настройках привязать банковскую карту. Как это сделать пошагово расписано на сайте торговой сети.

В дальнейшем, рассчитываясь за свои покупки в супермаркетах «Сільпо», достаточно будет уведомить кассира о предпочитаемом способе оплаты, зайти в приложение и отсканировать код QR на экране смартфона.

Источник: «Сільпо»