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«Сільпо» внедрило бесконтактную оплату покупок через фирменное мобильное приложение
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«Сільпо» внедрило бесконтактную оплату покупок через фирменное мобильное приложение

«Сільпо» внедрило бесконтактную оплату покупок через фирменное мобильное приложение

Компания «Сільпо», одна из крупнейших украинских сетей продовольственных супермаркетов, на днях обновила свое мобильное приложение. Теперь пользователи совместимых устройств на Android и iOS могут привязать к приложению банковскую карту любого украинского банка, чтобы в дальнейшем использовать ее для быстрой оплаты покупок.

Функция совершения платежей в мобильном приложении «Сільпо» работает на основе сервиса MasterPass, обеспечиваемого MasterCard и позволяющего потребителям оплачивать свои покупки по разным каналам. Разумеется, чтобы все заработало сначала нужно скачать приложение и в настройках привязать банковскую карту. Как это сделать пошагово расписано на сайте торговой сети.

В дальнейшем, рассчитываясь за свои покупки в супермаркетах «Сільпо», достаточно будет уведомить кассира о предпочитаемом способе оплаты, зайти в приложение и отсканировать код QR на экране смартфона.

Источник: «Сільпо»

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