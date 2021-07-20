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Система Android TV переняла очередные функции из оболочки Google TV

Система Android TV переняла очередные функции из оболочки Google TV

Система Android TV переняла очередные функции из оболочки Google TV


Компания Google продолжает обновлять систему Android TV, делая ее более похожей на оболочку Google TV, представленную в прошлом году вместе с приставкой Chromecast with Google TV. Очередной апдейт принес поддержку списка просмотра фильмов Watchlist, новый вариант настройки рекомендаций и видео-превью на страничках фильмов.

Список Watchlist появился в поиске Google полтора года назад. Когда вы ищете интересующий вас фильм или сериал, вы сразу же можете отметить его и добавить в Watchlist, чтобы не забыть посмотреть. Для доступа к списку достаточно прописать в поиске «My watchlist».

Теперь же владельцы телевизоров или приставок с Android TV могут получить доступ к своему списку Watchlist, перейдя на вкладку Discover. Как можно увидеть на заглавном изображении, фильмы из списка будут отображаться в виде одного из подразделов данной вкладки.

Система Android TV переняла очередные функции из оболочки Google TV

Также в Android TV появился инструмент для настройки ваших рекомендаций. Вам необходимо свайпать карточки с различными фильмами и сериалами, указывая системе какие из них вам нравятся, а какие нет. Этот инструмент находится на вкладке Discover или в настройках системы (Device Preferences > Home Screen > Content Preferences).

Кроме того, Google добавила видео-превью для страничек с фильмами. Если вы не хотите видеть трейлеры, эту функцию можно отключить в настройках (Device Preferences > Home Screen > отключить Enable video previews).

Обновление для Android TV начнет распространяться уже на этой неделе.

Источник: 9to5google

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