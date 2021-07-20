Система Android TV переняла очередные функции из оболочки Google TV

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Компания Google продолжает обновлять систему Android TV, делая ее более похожей на оболочку Google TV, представленную в прошлом году вместе с приставкой Chromecast with Google TV. Очередной апдейт принес поддержку списка просмотра фильмов Watchlist, новый вариант настройки рекомендаций и видео-превью на страничках фильмов.

Список Watchlist появился в поиске Google полтора года назад. Когда вы ищете интересующий вас фильм или сериал, вы сразу же можете отметить его и добавить в Watchlist, чтобы не забыть посмотреть. Для доступа к списку достаточно прописать в поиске «My watchlist».

Теперь же владельцы телевизоров или приставок с Android TV могут получить доступ к своему списку Watchlist, перейдя на вкладку Discover. Как можно увидеть на заглавном изображении, фильмы из списка будут отображаться в виде одного из подразделов данной вкладки.

Также в Android TV появился инструмент для настройки ваших рекомендаций. Вам необходимо свайпать карточки с различными фильмами и сериалами, указывая системе какие из них вам нравятся, а какие нет. Этот инструмент находится на вкладке Discover или в настройках системы (Device Preferences > Home Screen > Content Preferences).

Кроме того, Google добавила видео-превью для страничек с фильмами. Если вы не хотите видеть трейлеры, эту функцию можно отключить в настройках (Device Preferences > Home Screen > отключить Enable video previews).

Обновление для Android TV начнет распространяться уже на этой неделе.

Источник: 9to5google