Chromecast Ultra умер, да здравствует Chromecast with Google TV (и адаптер Ethernet к нему за $20)

Вместе со смартфонами Pixel 5 и Pixel 4a 5G компания Google, как и ожидалось, также представила ТВ-приставку Chromecast with Google TV, ранее известную под кодовым именем Sabrina, на смену модели Chromecast Ultra 2016 года. О новинке мы все узнали задолго до анонса, так что теперь просто коротко подведем итоги.

Следующее поколение Chromecast выполнено в корпусе овальной формы, а не круглой, как у старой модели Chromecast Ultra, с небольшим кабелем для подключения к ТВ через интерфейс HDMI. Chromecast with Google TV — полностью автономное устройство. Это означает, для вывода контента на экран телевизора больше не потребуется использовать смартфон.

Новинка поддерживает потоковую передачу видео разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду. Также поддерживается расширенный динамический диапазон HDR, HDR10, HDR10 +, Dolby Vision и Dolby Atmos. В комплекте поставки присутствует пульт дистанционного управления (на нем есть отдельные кнопки запуска YouTube и Netflix, кнопка вызова голосового ассистента, а также боковые клавиши для регулировки громкости).

ТВ-приставка Chromecast with Google TV работает под управлением Google TV. Майские слухи оказались верны лишь наполовину — Android TV останется в качестве основного ОС для телевизоров.



В то же время Google TV представляет собой фирменный пользовательский интерфейс, построенный вокруг поиска и Google Assistant. В поиск интегрированы сторонние приложения (Netflix, Prime Video, Disney Plus, и HBO Max) — на главном экране отображается многообразие контента, доступного в различных стриминговых сервисах.

На изображениях ниже приведены подробные технические характеристики Chromecast with Google TV и пульта ДУ.

Chromecast with Google TV поступит в продажу в США 30 сентября по цене $49, в Европе — 15 октября. На выбор есть три цвета: белый, голубой и оранжевый (Google называет их “snow, sky и sunrise”).

Что же касается Chromecast Ultra, с ним, похоже, та же история, что и с Pixelbook. В США устройство больше нельзя купить ни в онлайн-магазине Google Store, ни у любого другого крупного ритейлера. Формально он не «снят с продажи» — Google утверждает, что он по-прежнему доступен у «избранных розничных продавцов». Но уже сейчас купить его очень сложно. Как отмечает The Verge, Chromecast Ultra больше не продается на Amazon, Best Buy, Target, Walmart, The Home Depot, Staples и т.д., а B&H Photo в описании товара прямо указывает «снят с производства». То есть, по факту Chromecast Ultra ушел на покой.

Что интересно, новый Chromecast не будет поддерживать фирменный игровой стриминговый сервис Stadia на старте — Google обещает ее только в первой половине 2021-го. То есть, для тех, кому важна поддержка Stadia, единственным вариантом остается набор Stadia Premiere Edition за $100, куда входят Chromecast Ultra и контроллер Stadia.

Некоторых может расстроить отсутствие в новом Chromecast разъема Ethernet, который присутствовал в прошлом поколении. Для тех, кому он нужен, Google предлагает фирменный Ethernet-адаптер 10/100 Мбит/с — за $20. Стоимость набора из Chromecast with Google TV и адаптера Ethernet составляет те же $70, которые стоил Chromecast Ultra.

Остается добавить, что 30-долларовый Chromecast 2018 года продолжит продаваться вместе с Chromecast with Google TV.