Поиск Google теперь позволяет добавлять фильмы и сериалы в коллекцию для дальнейшего просмотра

Компания Google очередной раз улучшила работу своего поискового сервиса и добавила новую функцию для поклонников фильмов и сериалов. Так, для страницы результатов поиска на мобильных устройствах была добавлена новая карточка. Она позволяет добавлять названия фильмов и сериалов в коллекции Watchlist и Watched. Первая из них предназначена для хранения фильмов и сериалов, которые пользователь хотел бы посмотреть, а вторая – для уже просмотренных картин и шоу.

Если для данного поискового запроса имеется соответствующий материал на YouTube или Google Play Фильмы, карточка также будет содержать кнопки Watch now с указанием цены и ссылкой прямо на нужную страницу на платформе. Если же этот фильм сейчас демонстрируется в кинотеатрах, то вместо кнопки Watch now показывается другая кнопка – Get tickets. Она ведёт на вкладку с расписанием показов.

При добавлении названий фильмов и сериалов в список Watchlist, там хранятся обложки добавленных материалов. И когда у пользователя появляется желание и время для просмотра, он может прямо отсюда активировать просмотр.

Данная функция была запущена буквально в последние дни, и пока что она доступна не всем пользователям. Судя по всему, она работает в приложении Google для платформ Android и iOS, а также при поиске через веб-интерфейс на мобильных устройствах.

