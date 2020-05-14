Скандал с утечкой данных: полиция оправдывает «Дію» и намекает на OpenDataBot





11 мая в анонимном телеграм-канале «UA Baza Bot» опубликовали базу с данными 26 млн водительских удостоверений украинцев — уже на следующий день телеграм-бот был заблокирован (к слову, его уже перезапустили), а Нацполиция открыла уголовное расследование. Сегодня ведомство выпустило отдельный пресс-релиз, чтобы еще раз заявить о непричастности к инциденту приложения «Дія».

Не вдаваясь в подробности, пресс-служба ведомства сообщает, что в рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные мероприятия. По их результатам было установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, «имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из разных источников».

В Нацполиции отдельно подчеркивают, что информация о предполагаемых кибератаках и уязвимостях государственного мобильного приложения «Дія» не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не нашли никаких следов («фактов киберинцидентов»). При этом записи в некоторых базах относятся к прошлыми периодам (год назад и более). В то же время в ведомстве оговаривают, что окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы.

Что интересно, среди источников этих данных указывается популярный бот OpenDataBot, который предоставляет доступ к открытым госреестрам. Сооснователь OpenDataBot Андрей Хорсев на своей странице в Facebook опроверг причастность сервиса к утечке, приведя четыре аргумента:

OpenDataBot не содержит баз с персональной информацией украинцев. Данные OpenDataBot получены исключительно из официальных источников. Контракты на получения данных компания готова предоставить полиции по первому требованию. Никто из Нацполиции не обращался к администраторам сервиса с вопросами в рамках этого досудебного расследования.

Источник: Нацполиция и сооснователь OpenDataBot Андрей Хорсев