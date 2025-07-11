Новости Неделя ИИ 11.07.2025 comment views icon

Microsoft заменила работников ИИ и сэкономила $500 млн

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Microsoft заменила работников ИИ и сэкономила $500 млн

Искусственный интеллект все чаще заменяет человеческий труд. Это чувствуют как отдельные люди, которые теряют доходы или работу, так и крупные компании, которые наоборот сокращают расходы. Один из топ-менеджеров Microsoft на закрытой презентации заявил, что только за 2024 год компания сэкономила сотни миллионов долларов благодаря автоматизации рабочих задач. В то же время Microsoft активно сокращает персонал.

О такой существенной экономии благодаря ИИ сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние источники. По словам главного коммерческого директора Microsoft Джадсона Олтоффа, только автоматизация колл-центров принесла компании более $500 млн экономии. При этом внедрение ИИ якобы повысило удовлетворенность как сотрудников, так и клиентов.

Это заявление прозвучало на фоне масштабного сокращения персонала. На прошлой неделе Microsoft сообщила об увольнении еще 9 тыс. сотрудников. А общее количество уволенных работников в этом году уже составляет около 15 тыс. Вместе с тем главный юрист компании Брэд Смит уверял, что производительность «не была главной причиной» этих сокращений. Иронично, что он говорил об этом на мероприятии, где компания презентовала инвестиции в образование в сфере ИИ.

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Олтофф также сообщил, что сейчас ИИ уже помогает командам продаж, обслуживания клиентов и даже разработчикам программного обеспечения. Кроме того, искусственный интеллект начал общаться с малыми клиентами. Хотя это новое направление использования ИИ в бизнесе Microsoft, оно уже принесло десятки миллионов долларов продаж.

Впрочем, эти цифры вызывают вопросы. Во-первых, Microsoft не объяснила, как именно считала эти «сэкономленные» $500 млн. Если компания просто суммировала зарплаты уволенных работников, это не обязательно означает реальную экономию. К тому же, другие компании, которые также заменяли людей на ИИ, иногда вынуждены были возвращать живой труд обратно из-за снижения качества обслуживания.

Независимо от методологии, во втором квартале 2025 финансового года Microsoft действительно показала впечатляющий рост доходов — плюс $7,6 млрд или 12%. Большую часть этого роста компания объясняет развитием ИИ-направлений.

Очевидно, что внутри Microsoft автоматизацию считают эффективной стратегией и готовы и дальше сокращать персонал ради экономии. Окажется ли это оправданным в долгосрочной перспективе — вопрос открытый. Но уже сейчас видно, что масштабные инвестиции в ИИ дают компании конкретные финансовые результаты.

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Источник: futurism

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