SkyUp позбавив деяких пасажирів безкоштовного вибору місця заздалегідь





Авіакомпанія-лоукостер SkyUp прибрав з найдешевшого тарифу з включеним багажем Standard можливість вибирати місця заздалегідь, звернув увагу avianews.

Згідно з оновленими правилами, за вибір місця заздалегідь тепер необхідно буде заплатити від $6 до $21 в залежності від ряду і розміщення біля проходу, на середньому кріслі або біля вікна. Раніше пасажири з такими квитками без додаткової плати могли забронювати місця після 5 ряду і до кінця салону, за винятком крісел в аварійних рядах.

Безплатне бронювання місць заздалегідь авіаперевізник пропонує лише в найдорожчих квитках за тарифом Flex. За тарифом Standard без додаткової плати є можливість вибирати місце під час онлайн-реєстрації, починаючи з 6 ряду, за винятком аварійних рядів. Віддалена реєстрація відкривається для таких квитків за 15 днів до вильоту.