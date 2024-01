Следующая игра в серии Metro и другие ожидаемые анонсы будущей PlayStation State of Play

Новые слухи свидетельствуют о том, что в скором времени пройдет новая презентация State of Play, во время которой состоятся анонсы игр от PlayStation и крупных сторонних издателей. Как ожидается, это мероприятие будет проходить 31 января.

Предыдущее мероприятие State of Play состоялось в сентябре прошлого года с акцентом на меньших играх для PS5, инди-играх и большой Marvel’s Spider-Man 2, которая вышла в следующем месяце. Новая презентация, как ожидается, расскажет о больших играх, которые должны выйти уже в 2024 году или позже. Если слухи оправдаются, поклонники PlayStation могут ожидать новых подробностей о таких играх, как Rise of the Ronin, Death Stranding 2 и Final Fantasy 7 Rebirth.

Слухи также утверждают, что во время следующего мероприятия State of Play состоится анонс новой игры во вселенной Metro. Напомним, еще год назад фигурировала информация, что продолжение Metro Exodus уже вполне играбельно и, вероятно, выйдет в 2024 году. Если все действительно так, то самое время делать анонс.

I can reveal that a new Metro game, which is going to be announced very soon, is a VR game titled

METRO AWAKENING#metro #metrogame #metroawakening pic.twitter.com/xFwpJE0vV5

— Kurakasis (@Kurakasis) January 29, 2024