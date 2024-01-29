Следующая игра в серии Metro и другие ожидаемые анонсы будущей PlayStation State of Play

Новые слухи свидетельствуют о том, что в скором времени пройдет новая презентация State of Play, во время которой состоятся анонсы игр от PlayStation и крупных сторонних издателей. Как ожидается, это мероприятие будет проходить 31 января.

Предыдущее мероприятие State of Play состоялось в сентябре прошлого года с акцентом на меньших играх для PS5, инди-играх и большой Marvel’s Spider-Man 2, которая вышла в следующем месяце. Новая презентация, как ожидается, расскажет о больших играх, которые должны выйти уже в 2024 году или позже. Если слухи оправдаются, поклонники PlayStation могут ожидать новых подробностей о таких играх, как Rise of the Ronin, Death Stranding 2 и Final Fantasy 7 Rebirth.

Слухи также утверждают, что во время следующего мероприятия State of Play состоится анонс новой игры во вселенной Metro. Напомним, еще год назад фигурировала информация, что продолжение Metro Exodus уже вполне играбельно и, вероятно, выйдет в 2024 году. Если все действительно так, то самое время делать анонс.

I can reveal that a new Metro game, which is going to be announced very soon, is a VR game titled METRO AWAKENING#metro #metrogame #metroawakening pic.twitter.com/xFwpJE0vV5 — Kurakasis (@Kurakasis) January 29, 2024

Также появились новые сведения, что «новая игра Metro, которая будет анонсирована очень скоро», обозначается как VR. Следовательно, можно предположить, что она будет иметь режим виртуальной реальности. По данным insider-gaming, это будет однопользовательская игра в виртуальной реальности.

Некоторые пользователи также предполагают, что во время презентации могут показать трейлер фильма Death Stranding и новой игры Death Stranding 2. Еще ожидают ремастер Until Dawn, который может быть приурочен к выходу киноадаптации игры.

Как ожидается, во время ближайшего мероприятия State of Play потенциально могут показать и анонсировать следующие игры:

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Rise of the Ronin

Death Stranding 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Ремастер Sonic Generations

Silent Hill 2

Новая игра Metro

Judas

Ремастер Until Dawn

Источник: gamerant