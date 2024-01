Sony знімає фільм за горор-грою Until Dawn

Sony продовжує екранізувати свій каталог PlayStation. Наступною грою, яка має потрапити на великий екран, стане Until Dawn — інтерактивний горор 2015 року, розроблений студією Supermassive Games і виданий Sony.

Девід Ф. Сендберг («Вимкнути світло» (Lights Out) та «Шазам!») стане режисером екранізації. Гері Дауберман, який раніше працював з Сендбергом над фільмом «Аннабель: Створення», доробить сценарій, раніше написаний Блер Батлер (The Invitation («Запрошення»)), передає Engadget.

Гра Until Dawn зосереджується на групі з восьми молодих людей, які намагаються пережити ніч у небезпечному гірському притулку. Вона має розгалужену оповідь, і, залежно від прийнятих гравцем рішень, деякі персонажі можуть не дожити до того моменту, коли група буде врятована наступного ранку.

Враховуючи, що будь-який або всі персонажі можуть загинути протягом ночі, існують сотні можливих фіналів гри, тому цікаво подивитися, в якому напрямку Сендберг і Дауберман підуть. В Until Dawn («До світанку») брали участь кілька відомих акторів, серед яких Гайден Панеттьєрі (колишня дружина Володимира Кличка), Джордан Фішер і володар «Оскара» Рамі Малек.

Sony вже адаптувала кілька своїх ігор для кіно- і телепродукції: за останні кілька років з’явилися екранізації Uncharted, Gran Turismo, Twisted Metal і The Last of Us. У стадії розробки також є адаптації інших хітових ексклюзивів Sony PlayStation: Ghost of Tsushima, Horizon: Zero Dawn та God of War.