Новини Ігри 15.09.2023 о 11:31

Final Fantasy VII Rebirth, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4 та інші анонси Sony PlayStation State of Play

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Вадим Карпусь

Автор новин

Компанія Sony провела презентацію PlayStation State of Play, у рамках якої поділилася деякими оновленнями ігор. На заході розповіли про дату виходу Final Fantasy VII Rebirth, поділилися подробицями про Marvel’s Spider-Man 2, DLC Separate Ways до Resident Evil 4 та інші проекти.

Final Fantasy VII Rebirth

Радість від інформації про терміни виходу Final Fantasy VII Rebirth була трохи затьмарена заявою директора гри Наокі Хамагучі. Він повідомив, що збереження з Final Fantasy VII Remake не вдасться перенести до Rebirth, яка вийде 29 лютого 2024 року.

Marvel’s Spider-Man 2

Insomniac Games оголосила про розширення доступної карти ─ вона «майже вдвічі» збільшили розмір ігрового Нью-Йорка. Тепер можна буде проїхати повз Іст-Рівер і прокласти шлях через Квінс і Бруклін, виконуючи на шляху сюжетні місії, побічні квести та відвідуючи міські заходи. Нові Web Wings допоможуть швидше пересуватися містом.

Resident Evil 4

Ремейк Resident Evil 4 отримає DLC Separate Ways з Адою Вонг у головній ролі. Розширення дозволяє проходити окремі етапи історії RE4 у ролі персонажа Ади Вонг, спостерігаючи, як напружений жах оригінальної гри розгортається з погляду другорядного персонажа. Доповнення вийде 21 вересня.

Avatar: Frontiers of Pandora

Розробники показали новий сюжетний трейлер Avatar: Frontiers of Pandora. Користувачам належить грати за На’ві, якого викрали люди і виростили солдатом на Пандорі. Avatar: Frontiers of Pandora виходить на PlayStation 5 вже 7 грудня.

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Final Fantasy VII Rebirth, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 та інші анонси Sony PlayStation State of Play
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Helldivers II

Командний шутер Helldivers II отримав новий геймплейний трейлер і дату релізу ─ 8 лютого 2024 року. Гра вийде на ПК та PS5.

Baby Steps

Гра Baby Steps вийде на ПК та PlayStation влітку 2024 року. А щоби гравці не забували про цей проєкт, розробники підготували нове геймплейне відео.

Ghostbusters: Rise of the Ghostlord

Ghostbusters: Rise of the Ghostlord ─ це нова гра про мисливців за привидами, створена для PSVR2. Гра вийде 26 жовтня, саме до Хеллоуїна.

Також пропонуємо переглянути повне відео заходу Sony PlayStation State of Play.

Джерело: The Verge

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