Продовження Metro Exodus вже цілком придатне до гри і, ймовірно, вийде у 2024 році – Insider Gaming

Як повідомляє ресурс Insider Gaming, посилаючись на власні джерела, сиквел Metro Exodus від української студії 4A Games знаходиться на стадії розробки й вже цілком грабельний.

Раніше 4A Games дуже прозоро натякала на вихід нової гри серії Metro. А тепер стало відомо, що в неї можна грати. Таким чином, гра може бути анонсована пізніше цього року, а її вихід може відбутися у 2024 році, якщо графік анонсу та релізу Metro Exodus також застосувати до нової гри.

У 2020 році 4A Games оголосила на своєму сайті, що вона вже розпочала роботу «над наступною грою Metro». Вона створюється для консолей 9-го покоління та ПК. Гра передбачає суттєве перероблення рушія та рендерера, «щоб скористатися перевагами нової потужності, сховища та апаратної підтримки трасування променів, що надаються новими консолями».

Подробиці про нову гру поки що не розголошуються. Відомо лише, що гра починається із послідовності снів гравця, а потім він прокидається на своїй оперативній базі. Геймплей слідуватиме класичній формулі Metro, яка передбачає скритність, створення предметів, видобуток ресурсів та проведення боїв. У 2020 році розробники також говорили, що мають намір надати «відмінну сюжетну одноосібну гру», при цьому прислухаючись до побажань шанувальників.

Metro Exodus отримала загалом позитивні відгуки. За даними Embracer Group, станом на 31 грудня 2022 року було продано 6 млн копій гри. До речі, Embracer Group пообіцяла випустити 19 ігор класу AAA до 31 березня 2026 року. Ймовірно, що наступна частина Metro стане однією з них.

Джерело: Insider Gaming