Следующее поколение флагманского седана Jaguar XJ станет полностью электрическим, новинку представят уже в конце текущего года и начнут продавать в 2019 году

Британское издание Autocar сообщает, что компания Jaguar не собирается останавливаться на электрокроссовере Jaguar I-Pace и уже к концу текущего года представит полностью электрический флагманский седан Jaguar XJ. Событие будет приурочено к 50-летнему юбилею данной модели, при этом подразумевается, что следующее поколение Jaguar XJ 2019 модельного года будет исключительно электрическим, без гибридных и ДВС-версий.

В свете растущей популярности кроссоверов компания решила, что не имеет особого смысла выводить на рынок очередной флагманский бензиновый седан. А вот переосмыслить легендарную модель в виде высокотехнологичного электромобиля, уйдя тем самым от прямого соперничества с BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class и выйдя на один уровень с Tesla Model S, Fisker E-Motion и т.д. – совсем другое дело.

По данным Autocar, работа над дизайном электрического Jaguar XJ полностью завершена, созданием новинки занимался сам шеф-дизайнер компании Айан Каллум (Ian Callum). Информации по характеристикам модели еще нет, но флагманский электрический седан по своим характеристикам явно не должен уступать электрокроссоверу. Таким образом, он может получить аналогичную полноприводную платформу с двумя электродвигателями суммарной мощностью 400 л.с. и батареей на 90 кВтч с запасом хода порядка 500 км.

Текущее поколение Jaguar XJ

Отметим, что параллельно с Jaguar XJ британский автопроизводитель разрабатывает премиальный электрический кроссовер Road Rover, ориентированный на рынки США и Китая. Официальный анонс этой модели состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце 2019 года – на год позже электрического Jaguar XJ, а продажи серийной версии начнутся в начале 2020 года. Стоимость премиального электромобиля Land Road Rover ожидается на уровне порядка $120 тыс, что позволит ему побороться за покупателя не только с Mercedes-Benz S-Class, но и с Tesla Model X, Audi E-tron Sportback и другими спортивными электрическими SUV.

Land Road Rover

Напомним, что недавно Jaguar объявил, что с 2020 года будет выпускать только гибриды и электрические модели, а начнет данную программу уже в текущем году с электрокроссовера Jaguar I-Pace. Также в рамках Франкфуртского автосалона производитель представил концепт беспилотного электромобиля будущего FUTURE-TYPE и «самый красивый электромобиль в мире» Jaguar E-type Zero на основе классической модели 1968 года.

Источник: Autocar