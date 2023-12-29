Следующие ноутбуки Microsoft Surface станут более ориентированными на функции искусственного интеллекта

Корпорация Microsoft намерена обновить линейку своих ноутбуков Surface, оснастив их функциями искусственного интеллекта. По данным анонимного источника, грядущие модели Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 получат нейронный процессор (NPU) следующего поколения. При этом будут доступны варианты с чипами Intel и Arm.

Версии с Arm-процессорами будут оснащены новыми чипами Qualcomm Snapdragon X. Эти ноутбуки фигурируют под кодовым названием CADMUS. Они разработаны для использования функций ИИ Microsoft, которые будут интегрированы в будущие выпуски Windows. Таким устройствам также приписывают улучшения в сферах производительности, безопасности и автономности На уровне чипов Apple. В то же время версии на базе чипов Intel будут оснащены новейшими процессорами 14-го поколения.

В дополнение к новым процессорам грядущие модели Microsoft Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 будут иметь и ряд других улучшений. Так, Surface Pro 10 получит более яркий дисплей с поддержкой HDR и антибликовым покрытием, а также возможность выбора разрешения 2160×1440 или 2880×1920 точек. Также сообщается о закругленных углах, как и в линейке Microsoft Surface Laptop Studio, и поддержке клавиатуры Type Cover с кнопкой, открывающей Windows Copilot.

Surface Laptop 6 будет доступен в виде двух моделей. При этом более компактная версия получит увеличенный дисплей ─ 13,8-дюймовый против 13,5-дюймового у Surface Laptop 5. Экран 15-дюймовой версии не изменится в размерах. При этом сообщается о более тонких рамках и закругленном дизайне. Устройству приписывают новые интерфейсные разъемы, включая два USB-C, один USB-A и один для зарядки Surface Connect. По слухам, ноутбук будет оснащен тактильной сенсорной панелью и кнопкой клавиатуры, предназначенной для Windows Copilot.

Ожидается, что Microsoft выпустит Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 в следующем году. Более значительные изменения в дизайне Surface Pro могут произойти в 2025 году вместе с выходом обновленного Surface Laptop Studio.

Источник: The Verge