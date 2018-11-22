Слухи: Apple планирует выпустить компактный недорогой ТВ-донгл Apple TV, аналогичный по формату Google Chromecast

В сети появились слухи о том, что Apple рассматривает возможность выпустить более компактную и дешевую версию своего медиаплеера Apple TV. Новинка будет представлять собой небольшой ТВ-донгл, наподобие Google Chromecast или Amazon Fire TV Stick, который можно будет вставить непосредственно в HDMI-разъем телевизора.

Управлять таким устройством без особых проблем можно с помощью смартфона iPhone или планшета iPad, так что его стоимость можно снизить еще больше за счет отказа от комплектного пульта ДУ. Желающие получить более удобный и привычный способ управления наверняка смогут докупить такой пульт позже и за отдельные деньги. Ожидается, что стоимость новинки будет «значительно» меньше, чем у текущих моделей Apple TV.

Основная идея Apple состоит не в том, чтобы снизить стоимость устройства, а в том, чтобы привлечь большее количество пользователей к своей будущей стриминговой платформе, которая будет работать только на устройствах компании. Снизив стоимость Apple TV Stick до минимума, компания сможет заметно снизить порог входа в эту мультимедийную экосистему, чтобы заработать на потенциальных абонентах чуть позже, за счет продажи и проката дополнительного контента.

Напомним, что в данный момент компания из Купертино предлагает всего один продукт подобного рода — медиаплеер Apple TV, начальная версия которого с 32 ГБ (A8, 1080p) памяти стоит $149, а более продвинутые 4K-версии (A10X Fusion, 2160p, Dolby Vision, HDR10) с 32 ГБ и 64 ГБ памяти — $179 и $199 соответственно. В свою очередь, медиаплееры Google Chromecast и Amazon Fire Stick стоят соответственно $35 и $25, что в разы дешевле.

По слухам, Apple собирается запустить свой стриминговый видеосервис уже в марте 2019 года в 100 странах мира. Подписку на него можно будет приобрести отдельно или в комплекте с сервисами Apple Music и Apple News, также нельзя исключать появления в продаже стартового пакета из нового ТВ-донгла и нескольких месяцев подписки в подарок.

Источник: Macrumors