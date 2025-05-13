Слитый трейлер Stellar Blade раскрыл дату релиза на ПК и много новых деталей игры

YouTube-канал PlayStation случайно опубликовал (а затем быстро удалил) трейлер Stellar Blade — он подтвердил дату релиза на ПК.

Хотя Sony попыталась быстро удалить видео — пользователи Reddit на шаг впереди. Ролик, который сохранился, показал не только дату релиза на ПК 11 июня, но и целую пачку новых подробностей. Из трейлера видно, что ПК-версия получит полноценное меню настроек графики со всеми современными фишками. Например, во фрагменте упоминается более 100 FPS в стандарте и более 300 FPS с DLSS и генерацией кадров. А также игрокам обещают:

поддержку разблокированной частоты кадров;

расширение от 5:4 до 32:9;

улучшенные текстуры окружения;

поддержку геймпада DualSense;

AI-масштабирование с Nvidia DLSS 4 и AMD FSR 3.

В ПК-версии появятся новые языки озвучки — японский и китайский. А вот для фанатов «порадовать глаз» будет еще целых 25 новых костюмов. Они, по словам автора обзора, выглядят лучше тех, что были в базовой игре. Кроме них, в игре появится новый бой с боссом — с участием персонажа из центрального города. Весь новый контент — как косметика, так и босс — одновременно появится и на PS5.

Shift Up подтвердила еще в феврале, что Stellar Blade получит ПК-версию в июне — вместе с Коллаборационное DLC с Nikke, предыдущей игрой студии. Но тогда была лишь ориентировочная дата, без трейлеров и деталей. Поэтому понятно, что появление Stellar Blade на ПК — не сюрприз, а возможность для разработчиков повысить продажи, чтобы превзойти показатели PS5

С момента релиза на PS5 игра заметно развилась — появилась новая игра+, баланс, патчи производительности. А теперь с новыми опциями и костюмами будет возможность попробовать ее на ПК — еще и с новым боссом, костюмами и обновленной озвучкой.

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Источник: Games Radar