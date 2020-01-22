Смартфон Джеффа Безоса, вероятно, был взломан через аккаунт, связанный с принцем Саудовской Аравии





Смартфон основателя Amazon Джеффа Безоса вероятно был взломан в 2018 году посредством учётной записи в WhatsApp, связанной с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. К такому выводу пришли эксперты по вопросам кибербезопасности, нанятые Безосом для расследования инцидента.

По данным экспертов, смартфон, вероятно, был взломан 1 мая 2018 года. В тот день Безос получил через приложение WhatsApp вредоносный файл, через который и произошло заражение. Сообщение якобы было получено от Мухаммеда бин Салмана, с которым незадолго до того Безос дружески общался в мессенджере.

На протяжении нескольких часов после заражения со смартфона Джеффа Безоса был скачан большой объём данных. Пока не уточняется, какая именно информация была похищена, и каким образом злоумышленники воспользовались ею. Однако напомним, в начале 2019 года – примерно через полгода после предполагаемой даты взлома смартфона – таблоид National Enquirer опубликовал личную переписку Джеффа Безоса и его возлюбленной Лорен Санчес. Также издатель этого таблоида шантажировал основателя Amazon, угрожая опубликовать его интимные фотографии.

Добавим, в прошлом году уже высказывались предположения, что за взломом смартфона Безоса могут стоять правительственные хакеры Саудовской Аравии. В этот раз представители посольства Саудовской Аравии в США опровергли сообщения о возможной причастности королевства к этому инциденту, назвав их «абсурдными».

Источник: wsj