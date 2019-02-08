Скандалы, интриги, расследования: Таблоид угрожает опубликовать интимные фото Джеффа Безоса, если тот не прекратит расследование взлома частной переписки, который мог быть «политически мотивирован»

Глава компании Amazon и по совместительству владелец Washington Post Джефф Безос заявил, что он стал жертвой шантажа со стороны американского таблоида National Enquirer. Издание угрожало публикацией фотографий Безоса, на которых он запечатлён в обнажённом виде.

Как утверждает Джефф Безос, издатель National Enquirer, компания AMI, шантажирует его и требует прекратить журналистское расследование в отношении AMI и выступить с официальным опровержением обвинений в адрес холдинга. Иначе таблоид опубликует интимные фотографии Безоса, которые он пересылал свой новой возлюбленной Лорен Санчес.

Уточним, в этой истории нашлось место не только страсти и романтике, но и политике. Ранее Джефф Безос обвинял одну из газет холдинга AMI в том, что она предвзято освещает его развод. Напомним, месяц назад Безос заявил о разводе со своей женой Маккензи после 25 лет брака. Газета холдинга AMI сразу же после этого опубликовала переписку Джеффа Безоса и Лорен Санчес, а также ряд фотографий, на которых они были запечатлены вдвоём. После этого бизнесмен нанял детектива, который должен выяснить, каким образом газета National Enquirer смогла получить эти сведения. При этом выяснилось, что слив сообщений Безоса мог быть «политически мотивирован».

И теперь переходим к политической составляющей. Как уже было сказано выше, Джефф Безос является владельцем издания Washington Post, которое славится своей нелюбовью к действующему президенту США Дональду Трампу. Издание активно критикует деятельность Трампа. В то же время глава холдинга AMI Дэвид Пекер известен в качестве давнего друга Дональда Трамп. В 2016 году, во время проведения президентской кампании, холдинг AMI выкупил права на историю бывшей модели Playboy Карен Макдугал. Она была готова рассказать о своей связи с Дональдом Трампом, но ни одно издательство холдинга так и не дало ход этой истории, фактически, похоронив её. Такая практика известна под названием catch-and-kill. Сумма сделки составила $150 тыс. Эту сумму Дэвид Пекер выплатил по просьбе Майкла Коэна, который на тот момент был юристом Дональда Трампа. Также существует версия, что слив информации в National Enquirer мог быть связан с публикациями в Washington Post, в которых освещалось убийство журналиста Джамаля Хашкаджи из Саудовской Аравии.

В своём заявлении Джефф Безос отметил, что некоторые влиятельные люди недовольны редакционной политикой издания Washington Post, в результате они ошибочно считают его своим врагом. Среди этих людей Безос назвал Дональда Трампа. О негативном отношении президента к бизнесмену якобы свидетельствуют многочисленные сообщения Трампа в Twitter.

Источник: digitaltrends