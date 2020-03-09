Смартфон Google Pixel 4a засветился на живых фото, у него только одна камера на задней панели
В сервисах Twitter и Reddit были опубликованы фотографии, на которых якобы запечатлён грядущий доступный смартфон Pixel 4a. Они согласовываются с предыдущими утечками.
Изношенный прототип Pixel 4a на снимках демонстрирует на задней панели сканер отпечатков пальцев и одиночную основную камеру вместо двух модулей, доступных в обычной модели Pixel 4. Камера для автопортретов расположена в сквозном отверстии в верхнем левом углу экрана. Также сообщается о наличии 3,5-миллиметровго звукового разъёма для подключения наушников.
Google Pixel 4A Again
Credits — @raude2210 pic.twitter.com/jDzWCXsIQd
— TechDroider (@techdroider) March 8, 2020
Другие утечки частично раскрывают технические характеристики смартфона Google Pixel 4a. Пользователи получат дисплей диагональю 5,7 или 5,8 дюйма, процессор Snapdragon среднего уровня (вероятно, серии 600 или 700) и 64 ГБ встроенной флэш-памяти без возможности расширения.
Пока что нет точных сведений о том, когда может состояться официальная презентация смартфона Pixel 4a. Вспышка коронавируса и отмена многих офлайн мероприятий смещают традиционные сроки проведения презентаций.
Источник: Engadget