Смартфон Google Pixel 4a засветился на живых фото, у него только одна камера на задней панели

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В сервисах Twitter и Reddit были опубликованы фотографии, на которых якобы запечатлён грядущий доступный смартфон Pixel 4a. Они согласовываются с предыдущими утечками.

Изношенный прототип Pixel 4a на снимках демонстрирует на задней панели сканер отпечатков пальцев и одиночную основную камеру вместо двух модулей, доступных в обычной модели Pixel 4. Камера для автопортретов расположена в сквозном отверстии в верхнем левом углу экрана. Также сообщается о наличии 3,5-миллиметровго звукового разъёма для подключения наушников.

Другие утечки частично раскрывают технические характеристики смартфона Google Pixel 4a. Пользователи получат дисплей диагональю 5,7 или 5,8 дюйма, процессор Snapdragon среднего уровня (вероятно, серии 600 или 700) и 64 ГБ встроенной флэш-памяти без возможности расширения.

Пока что нет точных сведений о том, когда может состояться официальная презентация смартфона Pixel 4a. Вспышка коронавируса и отмена многих офлайн мероприятий смещают традиционные сроки проведения презентаций.

Источник: Engadget