Известный инсайдер показал, каким будет доступный камерофон Google Pixel 4a — с врезанной в экран селфи-камерой и одинарной основной

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Известный сетевой информатор Стив Хеммерстоффер МакФлай (Steve H. McFly), он же @OnLeaks, хорошо известен качественными видеороликами с трехмерными моделями еще неанонсированных смартфонов, которые почти всегда точно отражают внешний вид грядущих новинок. В частности, благодаря ему мы уже знаем, как будут выглядеть многие горячо ожидаемые новинки 2020 года, включая Galaxy S11/Galaxy S11+, Huawei P40 Pro, OnePlus 8/8 lite. Под занавес 2019 года инсайдер рассекретил внешность еще одного ожидаемого камерафона из разряда «топ за свои деньги» — Google Pixel 4a.

Собственно, после успеха среднеуровневых Pixel 3a и Pixel 3a XL, которые помогли Google удвоить продажи смартфонов, не было никаких сомнений касательно выхода их преемников Pixel 4a и 4a XL. Сообщения о них появлялись еще задолго до премьеры уже хорошо знакомых нам основных моделей актуального поколения Pixel 4. Тогда же мы слышали о еще одной модели —Google Pixel 4 XL 5G с поддержкой сетей пятого поколения.

Возвращаясь к теме новости, как обычно, автор создал этот видеоролик на базе имеющейся в сети инсайдерской информации и рабочих чертежей.

Младший Pixel 4a будет выделяться врезанной в левый угол экрана фронтальной камерой. При этом сам экран несколько увеличится — его диагональ возрастет с нынешних 5,6 дюйма у Pixel 3a до 5,7 или 5,8 дюйма. Наверняка многие сочтут такой дизайн более удачным благодаря тонким рамкам за счет очевидной потери фирменного микро-радара Soli (разработка подразделения ATAP), обеспечивающего работу инновационной функции бесконтактного жестового управления Motion Sense (благодаря ей телефон понимает взмахи руками и видит приближение владельца). Большой потерей это станет едва ли, учитывая ограниченные доступность и функциональность Motion Sense. К тому же, за счет этого Pixel 4 будет компактнее, его размеры составят 144,2х69,5х8,2 мм.

Системы распознавания лиц также останется уделом старших моделей, а младшие получат сканер отпечатков пальцев на задней панели. Но опять-таки для некоторых это может показаться скорее преимуществом, чем недостатком. По аналогии с Pixel 3a и Pixel 3a XL, основным материалом корпуса для новых Pixel 4a и 4a XL станет не металл и стекло, а матовый пластик.

Основная камера Pixel 4a тоже оформлена в выступающем квадратном блоке. Но если Pixel 4 и Pixel 4 XL первыми в серии получили двойную основную камеру, то Pixel 4a останется с одинарной. В то же время в ее конфигурации ожидаются дополнительные сенсоры.

Pixel 4a должен сохранить разъем 3,5 мм для подключения наушников на верхней грани, а также USB-C — на нижней.

Подробных технических характеристик Pixel 4a пока нет, но можно предположить SoC Snapdragon 700-й серии, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.

Анонс доступных камерофонов Pixel 4a и 4a XL ожидается в мае на конференции Google I/O 2020.

Источник: 91Mobiles