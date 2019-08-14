Новый бюджетный смартфон HTC Wildfire X обеспечивается расширенной гарантией, покрывающей даже повреждения экрана, и сигнальным брелоком MyBuddy





Компания HTC, как и ожидалось, отметила свое возвращение на рынок Индии анонсом нового смартфона, которым производитель накануне дразнил общественность в соцсетях. Как и предполагалось, этим смартфоном оказалась модель возрожденной серии бюджетных смартфонов Wildfire — HTC Wildfire X. Устройство по-тихому появилось на индийском сайте производителя. Что интересно, фактическим производителем этой модели выступает вовсе не HTC, а китайская компания InOne Smart Technology, купила соответствущую лицензию у тайваньского производителя.

Аппаратным базисом HTC Wildfire X выступает SoC MediaTek Helio P22, работающая под управлением ОС Android 9 Pie. Базовый вариант предлагает 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш- памяти, но вторая версия смартфона уже поинтереснее – 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Поддерживается установка карт памяти microSD емкостью 256 ГБ.

Смартфон HTC Wildfire X получил дисплей диагональю 6,2 дюйма разрешением Full HD+ с каплевидным вырезом, занимающий 88,8% площади фронтальной панели. Разрешение фронтальной камеры — 8 Мп.

На тыльной панели 3D OPVD (такая себе рябь по всей площади) размещена вертикально ориентированная в левом верхнем углу тройная основная камера и сканер отпечатков пальцев. Конфигурация камера привычна: 12-мегапиксельный основной широкоугольный модуль, 8-мегапиксельный телемодуль, обеспечивающий двухкратный оптический зум, и 5-мегапиксельный, служащий для измерения глубины сцены.

Аккумулятор имеет емкость 3300 мА·ч и поддерживает 10-ваттную зарядку.

Смартфон HTC Wildfire X предлагается строго в синем цвете по цене INR 10,999 ($155/€140) и INR13,999 ($195/€175) в зависимости от конфигурации. Сейчас новинка предлагается со скидкой в $15, хотя даже с учетом этого цена все равно выглядит завышенной на фоне конкурирующих предложений в бюджетном сегменте, к которому по характеристикам принадлежит новинка. Но есть у HTC Wildfire X ряд особенностей, чтобы хоть как-то оправдать цену.

Во-первых, помимо стандартной 12-месячной гарантии покупатели новинки получают дополнительную шестимесячную гарантию Prime Care сроком на шесть месяцев, покрывающую разного рода случайные повреждения, в том числе разбитие экрана. Во-вторых, в комплекте идет необычный аксессуар под названием MyBuddy. Именно его многие приняли за флешку на недавнем тизере. Это такой себе личный спасатель. Устройство способно издавать громкий сигнал бедствия при необходимости, отправлять заданным контактам данные о местоположении, а также передавать им аудио и видео окружающей обстановки. Кроме того, брелок можно использовать для поиска утерянного смартфона.

Смартфон HTC Wildfire X поступит в продажу на площадке Flipkart 22 августа.

Источник: GSM Arena