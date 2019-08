HTC играет на ностальгических чувствах в официальном промо-видео анонса возрожденной линейки Wildfire

Тайваньская компания HTC собирается вернуться на индийский рынок со своим многострадальным брендом смартфонов после годичного отсутствия (надо ли говорить, что Индия — второй по величине рынок смартфонов). Это должно произойти со дня на день. Чтобы сделать это событие более значимым, компания готовит новые смартфоны. Сегодня индийское подразделение HTC разместило в Twitter не очень то и короткое тизер-видео, недвусмысленно указывающее на грядущий анонс нового смартфона.

Hello India! Our journey of innovation continues.

Can you guess what's coming next?#htcIndia pic.twitter.com/bTavBjvcUw

— HTC India (@HTC_IN) August 12, 2019