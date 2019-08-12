HTC играет на ностальгических чувствах в официальном промо-видео анонса возрожденной линейки Wildfire





Тайваньская компания HTC собирается вернуться на индийский рынок со своим многострадальным брендом смартфонов после годичного отсутствия (надо ли говорить, что Индия — второй по величине рынок смартфонов). Это должно произойти со дня на день. Чтобы сделать это событие более значимым, компания готовит новые смартфоны. Сегодня индийское подразделение HTC разместило в Twitter не очень то и короткое тизер-видео, недвусмысленно указывающее на грядущий анонс нового смартфона.

Hello India! Our journey of innovation continues. Can you guess what's coming next?#htcIndia pic.twitter.com/bTavBjvcUw — HTC India (@HTC_IN) August 12, 2019

Ролик, озаглавленный как «Наш путь к инновациям продолжается», длится 36 секунд. В самом начале можно увидеть знаковую модель HTC Touch 2007 года – первый в мире коммуникатор с сенсорным экраном; затем авторы ролика, явно играя на ностальгических чувствах, вспоминают первый Android-смартфон HTC Dream (он же T-Mobile G1), которому в прошлом году стукнуло 10 лет. Также не забыты HTC One 2013 года, который первым на рынке получил цельнометаллический корпус, и HTC 10 2016 с оптической стабилизаций не только в основной, но и фронтальной камере. В самом конце ролика демонстрируется грядущая новая модель, а точнее — схематическое изображение передней панели устройства. Это изображение в сочетании с последними слухами не оставляет никаких сомнений, что этой загадочной моделью является HTC Wildfire. Предыдущие утечки указывали, что в рамках возрожденной серии бюджетных смартфонов Wildfire компания HTC выпустит по меньшей мере пять моделей, которые между собой будут отличаться минимально.

Источник: HTC